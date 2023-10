Tinh dịch có các màu này hãy tới bác sĩ ngay

Tinh dịch là một dấu hiệu phản ánh sức khỏe, đồng thời cũng chính là thước đo cho sức khỏe sinh sản của nam giới. Nếu tinh dịch có màu khác thường thì rất có thể nam giới đang gặp trục trặc về sức khỏe.

Tinh dịch bình thường khi xuất ra là một chất lỏng, nhớt có độ dính màu trắng đục.

Thế nào là tinh dịch chất lượng?

Khi nam giới xuất tinh, lượng chất lỏng màu trắng đục, dạng sệt, có độ kết dính được phóng ra được gọi là tinh dịch. Chúng được sản xuất tại khá nhiều cơ quan sinh sản khác nhau như tinh hoàn, mào tinh, ống dẫn tinh, túi tinh và tuyến tiền liệt.

Sau khi xuất ra bên ngoài từ 5 - 10 phút, tinh dịch sẽ không ở dạng sệt mà nhanh chóng hóa lỏng. Một số thành phần trong tinh dịch gồm có: Đường, protein, vitamin và khoáng chất, tinh trùng, tinh tương.

Tinh dịch có chức năng là bảo vệ tinh trùng, đồng thời giúp tinh trùng dễ dàng gặp trứng để hình thành quá trình thụ thai. Tinh dịch bình thường sẽ có mùi hơi tanh nồng hoặc mùi clo. Vị của chúng sẽ ngọt do bên trong thành phần chứa nhiều đường và chất tương tự đường. Mùi và vị này có thể thay đổi tùy thuộc vào mỗi người và chế độ ăn uống.Màu sắc tinh dịch thể hiện các bệnh ở cơ quan sinh dục

Thông thường, ở người khỏe mạnh tinh dịch sẽ có màu trắng đục hoặc vàng nhạt và hơi đậm đặc.

Trường hợp bị biến đổi về màu sắc và độ kết dính là do trong thời gian dài nam giới không xuất tinh hoặc cơ quan sinh dục, tiết niệu đang gặp phải vấn đề cần có biện pháp xử lý kịp thời.

Tinh dịch trong như nước lã

Tinh trùng loãng như nước có nghĩa số lượng tinh trùng cực kỳ thấp, không có hoặc tinh trùng bị dị tật. Những trường hợp như thế là dấu hiệu thường gặp của các bệnh như viêm mào tinh hoàn, túi tinh, tuyến tiền liệt, có các khối u, tĩnh mạch bị giãn, ống dẫn tinh đang gặp vấn đề…

Ngoài ra, khi tinh dịch trong và có màu như nước lã, số lượng cũng ít, chứng tỏ đã có sự bất thường về số lượng, chất lượng tinh trùng, hoặc không đủ các chất thiết yếu để nuôi và bảo vệ tinh trùng. Tinh trùng loãng có thể dẫn đến nguy cơ cao nam giới bị hiếm muộn do số lượng và chất lượng quá thấp khiến tinh trùng không thể gặp trứng.

Tinh dịch có màu vàng

Nếu nam giới kiêng quan hệ trong thời gian dài, khoảng cách giữa mỗi lần xuất tinh quá lâu, thành phần trong tinh dịch sẽ bị biến đổi, có màu vàng nhạt và độ kết dính của tinh dịch tương đối cao, khiến cho khả năng hoạt động của tinh trùng bị hạn chế, yếu dần, do đó giảm khả năng thụ thai.

Tinh dịch có màu vàng do bị nhiễm khuẩn cơ quan sinh dục gây ra, bệnh thường gặp nhất chính là viêm tuyến tiền liệt và viêm túi tinh.

Tinh dịch màu xanh

Tinh dịch xuất ra có màu xanh đậm hoặc vàng xanh, kèm theo tinh hoàn sưng to, đau rồi lan sang vùng bẹn, đó là dấu hiệu của viêm niệu đạo hoặc bệnh lậu. Lúc này, vi khuẩn sẽ lan sâu vào niệu đạo, ống dẫn tinh gây viêm tinh hoàn, làm sưng to, bong mủ ở tinh hoàn. Chất mủ đã làm cho tinh dịch có màu xanh. Hơn nữa, những người bị lậu, viêm niệu đạo thường đi tiểu buốt, tinh dịch có màu xanh đậm và mùi hôi khó chịu.

Tinh dịch có màu nâu

Nếu trong tinh dịch có những đám vón nhỏ màu nâu như gỉ sắt thì rất có thể do máu lẫn vào. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này không kèm theo cảm giác đau bụng, đau tức ở dương vật, tinh hoàn, ngứa rát ở đầu dương vật... thì đó chỉ là những tổn thương lành tính. Nam giới cần theo dõi thêm, nếu tình trạng này chỉ xuất hiện lác đác một vài lần rồi hết thì không đáng ngại và sức khỏe sinh sản vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Nếu lặp lại nhiều lần sau mỗi lần xuất tinh thì khả năng cao đây là triệu chứng ban đầu của một vài bệnh liên quan đến đường tiết niệu hoặc dương vật đã bị tổn thương do va chạm, khiến máu chảy từ mào tinh hay tinh hoàn (do viêm, do u bướu).

Tinh dịch lẫn máu

Nếu máu vừa chảy ra ngay trong lúc xuất tinh thì tinh dịch thường có lẫn màu đỏ tươi hoặc có những sợi máu đỏ pha lẫn. Trường hợp máu chảy ra từ trước thì tinh dịch có màu nâu đỏ như gỉ sắt. Còn nếu tinh dịch vừa có màu đỏ tươi vừa đỏ nâu thì là dấu hiệu phản ánh máu ở cơ quan sinh dục vẫn âm ỉ chảy.

Nguyên nhân tinh dịch có máu là do bên trong cơ thể ấy có vỡ mạch máu ở đường ống dẫn tinh, túi tinh hoặc tuyến tiền liệt

Tinh dịch vón cục màu sữa đặc

Tình trạng tinh dịch vón cục không phải là một bệnh mà chỉ là biến chứng của nhiễm khuẩn (hay bệnh tự miễn dịch) của các cơ quan tạo ra tinh dịch. Lúc này cần nghĩ đến hai nguyên nhân: Đường dẫn tinh bị viêm nhiễm khiến các tế bào, xác vi trùng và xác tinh trùng đã chết đọng lại. Môi trường tinh dịch thay đổi khiến một số protein và muối khoáng trong tinh dịch kết tủa.

Khi nam giới phát hiện tinh dịch có màu bất thường kèm theo dấu hiệu đau khi xuất tinh thì nên đi khám chuyên khoa tiết niệu hoặc nam khoa sớm để được làm các xét nghiệm cần thiết, chẩn đoán chính xác và điều trị bệnh càng sớm càng tốt.

