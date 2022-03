Thêm dầu ô liu vào bữa ăn của bạn có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm

Chủ Nhật, ngày 13/03/2022 08:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nghiên cứu mới cho thấy, thay thế bơ thực vật, bơ, mayonnaise hoặc các nguồn chất béo từ sữa khác bằng dầu ô liu có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm.

Theo Harvard Health, trong nhiều năm chúng ta đã nghe nói về lợi ích của dầu ô liu trong việc giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, nhưng mối liên hệ của nó với việc giảm nguy cơ tử vong vẫn chưa rõ ràng.

Theo một nghiên cứu mới, thay thế bơ, bơ thực vật, mayonnaise hoặc các nguồn chất béo từ sữa khác bằng dầu ô liu có thể làm giảm nguy cơ tử vong.

Thay thế chất béo từ sữa bằng dầu ô liu có thể giúp bạn sống lâu hơn. Ảnh: Getty

Theo dữ liệu từ một nghiên cứu kéo dài 28 năm trên gần 100.000 người được công bố trên tạp chí của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ, tiêu thụ hơn nửa muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày có thể giảm 19% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Theo báo cáo, những người tham gia nghiên cứu tiêu thụ nhiều dầu ô liu có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, ung thư, bệnh thoái hóa thần kinh và bệnh hô hấp thấp hơn so với những người không bao giờ hoặc hiếm khi tiêu thụ.

Trong suốt 28 năm theo dõi, nghiên cứu cho thấy những người tham gia tiêu thụ lượng dầu ô liu cao nhất (hơn 1/2 muỗng canh hoặc 7 gam mỗi ngày) có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 19% so với những người không bao giờ tiêu thụ hoặc hiếm khi được sử dụng. Cụ thể, những người ăn nhiều dầu ô liu hơn có nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn 19%, nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 17%, nguy cơ tử vong do bệnh thoái hóa thần kinh (như Parkinson hoặc Alzheimer) thấp hơn 29%, và giảm 18% nguy cơ tử vong do bệnh đường hô hấp.

Khi các tác giả nghiên cứu xem xét việc thay thế một số chất béo nhất định bằng dầu ô liu, kết quả cho thấy rằng bằng cách thay thế 10 gram (khoảng 2 thìa cà phê) bơ thực vật, bơ, sốt mayonnaise hoặc chất béo từ sữa khác bằng cùng một lượng dầu ô liu có thể giảm 8% đến 34% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong theo nguyên nhân cụ thể, theo Harvard Health.

Nguồn: https://plo.vn/an-sach-song-khoe/them-dau-o-liu-vao-bua-an-cua-ban-co-the-lam-giam-nguy-co-tu-vo...Nguồn: https://plo.vn/an-sach-song-khoe/them-dau-o-liu-vao-bua-an-cua-ban-co-the-lam-giam-nguy-co-tu-vong-som-1046129.html