7 cách ăn uống giúp người Nhật sống thọ, thực tế rất đáng học hỏi và cực dễ áp dụng

Cách ăn uống của người Nhật có chút khác biệt so với đại đa số người Việt. Nếu người Việt cọi nhẹ bữa ăn sáng thì người Nhật lại rất coi trọng; thay vì ăn no trong 1 bữa thì người Nhật lại thường chia thành nhiều bữa nhỏ…

Thực tế, cách ăn uống của người Nhật rất đáng học hỏi vì đây là một trong những nguyên nhân khiến họ trở thành những người sống thọ nhất trên thế giới.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2018, người dân Nhật Bản đứng đầu trong danh sách sống lâu nhất thế giới. Tuổi thọ trung bình của họ là 84,2 tuổi (nữ là 87,1 tuổi; nam là 81,1 tuổi).

Không chỉ thế, người Nhật còn sở hữu dáng vẻ gọn gàng, tỷ lệ người béo phì thấp nhất thế giới. Rất hiếm khi bạn bắt gặp được một người có thân hình quá khổ trên đường phố Nhật.

7 thói quen ăn uống giúp không bị tăng cân hay giảm tuổi thọ của người Nhật đáng được học hỏi:

Coi trọng bữa ăn sáng

Nếu như người Việt thường qua loa cho bữa sáng và dồn hết cho 2 bữa chính là bữa trưa và bữa tối thì người Nhật Bản lại rất coi trọng bữa sáng và coi đây là bữa ăn quan trọng nhất và lớn nhất trong ngày.

Bữa sáng của người Nhật có đầy đủ chất dinh dưỡng và được coi như bữa sáng chuẩn mực, tốt cho sức khỏe và giúp cho bạn có cả ngày tràn đầy năng lượng. Thực đơn bữa sáng của người Nhật rất phong phú với lượng thực phẩm cũng chiếm nhiều hơn hẳn các bữa còn lại.

Thích ăn rau và hải sản

Trên bàn ăn của người Nhật có nhiều món nhưng đa số đều là rau hoặc hải sản, nhiều món sống, ít chiên rán. Đó là những thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Rau giàu chất xơ, giúp giảm mỡ máu và ngăn ngừa ung thư. Các loại cá hồi, cá ngừ được chế biến thành sashimi hoặc sushi chứa nhiều chất béo không bão hòa, giảm đông máu, tốt cho tim mạch.

Hạn chế đồ ăn mặn, chiên nướng

Ở Nhật Bản, bạn khó có thể nhìn thấy khói trong bếp bởi vì chủ yếu phương pháp nấu ăn của người Nhật là ăn sống hoặc hấp. Người Nhật hiếm khi sử dụng các phương pháp nấu ăn như chiên và nướng - các phương pháp nấu ăn được chứng minh làm gia tăng ung thư.

Ngoài ra, chế độ ăn uống của người Nhật thường có ít dầu, ít muối và ít gia vị hơn. Nguyên tắc ăn uống của họ là giữ nguyên hương vị của các nguyên liệu càng nhiều càng tốt, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe và tuổi thọ.

Ăn chậm và nhai kỹ

Cách ăn uống của người Nhật là ăn chậm, nhai rất kỹ và ăn có giờ giấc. Đây có thể coi là nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của người Nhật. Họ cho rằng việc ăn chậm và nhai kỹ sẽ giúp no lâu, đồng thời tránh ăn quá no. Điều này được cho rằng có thể giúp bạn giảm các nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường tuýp 2 đồng thời tránh hại dạ dày.

Không ăn quá no

Khác với quan niệm ở nhiều quốc gia rằng "phải ăn thật no mới có sức làm việc", người Nhật lại cho rằng ăn no là thói quen hại sức khỏe. Bởi việc ăn quá no sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, thậm chí gây bệnh tiểu đường, béo phì, mỡ máu...

Người Nhật thường giữ nguyên tắc "chỉ ăn no đến 8 phần", trước khi ăn miếng cuối cùng họ sẽ nghĩ xem có cần thiết phải ăn chúng không. Họ thường sử dụng nhiều bộ đồ ăn đẹp mắt để đựng thức ăn nhưng khi ăn họ nhai rất chậm rãi và sẽ ngừng ngay khi cảm thấy no lưng chừng.

Ăn ít cơm

Ở nước ta, cơm là lương thực chính là được khuyến khích ăn nhiều để có năng lượng sống. Ở Nhật Bản, người dân cũng ăn cơm đều đặn mỗi bữa nhưng họ thường kiểm soát số lượng cơm ăn mỗi bữa, thường chỉ khoảng 100g. Điều này giúp họ tránh tăng cân và giảm nguy cơ tiểu đường, tim mạch do bản thân gạo có chứa nhiều đường.

Trong bữa cơm, người Nhật chủ yếu ăn thức ăn phụ ví dụ như cá, rau xanh... Đặc biệt, người Nhật còn ăn cá nhiều hơn cả cơm, đặc biệt là các loại cá biển sâu như cá hồi, cá ngừ, cá thu...

Chủ yếu tự nấu ăn tại nhà

Người Nhật rất ít ăn ở bên ngoài và hạn chế ăn các loại thức ăn nhanh cũng như thực phẩm đóng gói sẵn. Họ thích tự nấu các bữa ăn với những nguyên liệu tươi ngon để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngoài ra, thói quen nấu ăn tại nhà còn giúp bạn hạn chế tình trạng béo phì do các chất hóa học, bảo quản… trong thực phẩm đóng hộp.

