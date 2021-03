Thấy 8 dấu hiệu này chớ bỏ qua kẻo bị ung thư thận mà không biết

Thứ Bảy, ngày 20/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Ở giai đoạn đầu, các dấu hiệu của ung thư thận biểu hiện rất mờ nhạt, dễ bị bỏ qua. Một khi phát hiện ra, bệnh có thể đã ở giai đoạn muộn.

Ung thư thận là loại ung thư có tỷ lệ mắc đứng thứ 9 ở người trưởng thành và đứng thứ 3 trong ung thư hệ tiết niệu (sau ung thư tuyến tiền liệt và ung thư bàng quang) nhưng lại có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Đáng nói các triệu chứng của ung thư thận thường rất âm thầm nên người bệnh cảm thấy ít hoặc không có triệu chứng nào trong giai đoạn đầu của bệnh. Khi tế bào ung thư đã phát triển đến một mức độ nhất định, các đặc điểm bất thường mới lộ ra. Vào thời điểm này, việc điều trị về cơ bản không thể dứt điểm, cho dù đó là hóa trị hay phẫu thuật cũng chỉ có thể kéo dài thời gian sống của bệnh nhân. Vì vậy phát hiện và chẩn đoán sớm bệnh là rất quan trọng.

Dưới đây là 8 triệu chứng nguy cơ cảnh báo bệnh ung thư thận bạn chớ nên bỏ qua:

Cơn đau vùng thắt lưng hoặc sườn

Một trong những dấu hiệu của ung thư thận là thỉnh thoảng người bệnh sẽ bị đau hoặc có cảm giác bị chèn ép ở lưng hoặc bên sườn. Khối u có thể trở nên lớn hơn, gây áp lực ở hai bên và gây đau. Nếu tình trạng này kéo dài không dứt nên đi khám ngay.

Sờ thấy khối u vùng thắt lưng

Vì thận là cơ quan nội tạng nên bệnh nhân hiếm khi cảm nhận được khối u. Khi có thể sờ thấy một khối u rắn, bờ không đều hay gồ ghề, ít di động ở vùng thắt lưng có thể bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Có máu trong nước tiểu

Mặc dù nhiễm trùng hoặc các bệnh về đường tiết niệu cũng làm cho nước tiểu có máu nhưng đây cũng là triệu chứng thường gặp của ung thư thận. Tiểu ra máu với đặc điểm: thường là đại thể, toàn bãi, không có máu cục, đái máu vô chứng, vô cớ. Một số trường hợp có thể tiểu máu vi thể hoặc tiểu máu nhiều, có máu cục, cũng có thể có cơn đau quặn thận. Hãy đi kiểm tra ngay khi gặp trường hợp này.

Mệt mỏi, sụt cân không rõ lý do

Mệt mỏi, chán ăn là triệu chứng của nhiều căn bệnh ung thư trong đó có ung thư thận.(Ảnh minh họa)

Mệt mỏi, chán ăn, sụt cân không giải thích được là 3 triệu chứng bổ sung trong giai đoạn muộn của ung thư thận. Nhưng những dấu hiệu này rất khó nhận biết vì tính phổ biến và có thể xuất phát từ nhiều lý do. Tốt hơn hết bạn nên đi khám bác sĩ để tìm ra nguyên nhân gây mệt mỏi, chán ăn kéo dài.

Huyết áp tăng

Thận có vai trò kiểm soát sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể và huyết áp bằng cách tiết ra hoóc môn renin. Khi tế bào ung thư tấn công thận bị suy giảm chức năng khiến quá trình này có thể bị ảnh hưởng, gây tăng huyết áp.

Nếu trước đó huyết áp của bạn bình thường nhưng bỗng tăng đột ngột thì nên đi khám càng sớm càng tốt, đó có thể là dấu hiệu của ung thư thận.

Thiếu máu

Một phần lý do khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi có thể là do lượng hồng cầu thấp. Erythropoeitin, một loại hoóc môn do thận tiết ra, có vai trò kích thích tủy xương sản xuất tế bào hồng cầu. Các tế bào hồng cầu giúp cung cấp ô xy cho toàn bộ cơ thể. Khi thận không hoạt động tốt, cơ thể sẽ thiếu hồng cầu, gây thiếu máu hoặc các rối loạn liên quan đến máu khác.

Sốt

Thường xuyên bị sốt là triệu chứng có thể gặp ở bệnh nhân ung thư thận giai đoạn cuối.(Ảnh minh họa)

Nếu bạn thường bị đổ mồ hôi đêm, cảm thấy đỏ bừng mặt thì nên chú ý kiểm tra nhiệt độ. Nếu không có các triệu chứng của cảm cúm như ho, hắt hơi hay đau cơ, hãy đến gặp bác sĩ ngay bởi sốt là một trong những triệu chứng có thể gặp ở bệnh nhân ung thư, đặc biệt là ung thư giai đoạn cuối.

Nam giới bị sưng tĩnh mạch xung quanh tinh hoàn

Giãn tĩnh mạch làm cho cụm các tĩnh mạch ở khu vực tinh hoàn bên phải bị sưng nề. Đây có thể là dấu hiệu của một khối u thận lớn, nên đi khám ngay lập tức. Nếu phát hiện ở giai đoạn 1 tỉ lệ được chữa khỏi sẽ lên đến 90 - 95%

Nếu bác sĩ phát hiện ung thư thận, họ có thể cắt bỏ khối tế bào bị bệnh thông qua phẫu thuật cắt thận hoặc dùng nhiều biện pháp điều trị khác. Tuy nhiên trên thực tế ngay cả các bác sĩ cũng gặp khó khăn khi chẩn đoán ung thư thận, do vậy, tốt nhất là bạn nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và siêu âm để phát hiện ung thư thận, đặc biệt với nhóm người có nguy cơ cao sau đây:

- Nam giới hút thuốc lá nhiều năm, nhất là trong độ tuổi từ 60-70.

- Người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại, kim loại nặng.

- Người bị thừa cân, béo phì

- Người bị bệnh thận giai đoạn cuối có lọc máu

- Người sử dụng thuốc giảm đau kéo dài như Paracetamol hay NSAID (ví dụ: Ibuprofen, Aspirin)

- Có người thân bị mắc ung thư thận, đặc biệt mắc ung thư thận ở trẻ em.

