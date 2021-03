Thấy 6 dấu hiệu này chứng tỏ gan của bạn đang có vấn đề, cần khám ngay kẻo ân hận đã muộn

Thứ Năm, ngày 11/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Những dấu hiệu ban đầu của u gan thường khá “lặng lẽ” khiến nhiều người bỏ qua, càng để lâu việc điều trị càng khó khăn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

1. Đau vùng gan

Đau tức vùng gan là triệu chứng thường gặp, tuy nhiên do khoảng cách giữa gan và bụng rất gần nên nhiều người hiểu nhầm những cơn đau đó là đau bụng mà dễ dàng bỏ qua. Các cơn đau vùng gan có thể gây ngứa ran và đau dai dẳng, khi khối u to ra có thể chèn ép lên gan và các bộ phận khác trên cơ thể. Nếu cơn đau dữ dội xảy ra, phần lớn là do xuất huyết gan, kèm theo tụt huyết áp và sốc.

2. Đường tiêu hóa hoạt động bất thường

Sau khi mắc ung thư gan, người bệnh thường chán ăn và khó tiêu, bụng trên căng và đau. Một số người còn bị tiêu chảy và nhầm tưởng rằng do chế độ ăn uống không hợp lý mà chủ quan bỏ qua, không thăm khám.

3. Cơ thể yếu ớt và bơ phờ

Bình thường, cơ thể con người mệt mỏi là do thiếu ngủ. Nhưng nếu do u gan thì tình trạng mệt mỏi sẽ kéo dài triền miên mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Nguyên nhân là do tế bào gan bị tổn thương, rối loạn chức năng cơ thể và khối u cũng gây ra tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng cục bộ, cộng với sự suy giảm chức năng tiêu hóa mà cơ thể sẽ sút cân liên tục.

4. Phù chi dưới

Bệnh nhân ung thư gan giai đoạn đầu thường có dấu hiệu phù hai chi dưới. Trường hợp nhẹ thì sưng cổ chân, nặng có thể lan ra toàn bộ chi dưới.

5. Chảy máu

Chảy máy chủ yếu do xung huyết dưới da và chảy máu chân răng. Nguyên nhân là do chức năng đông máu bị suy giảm, bệnh thường gặp khi u gan kết hợp với xơ gan, lúc này cũng có thể xuất huyết tiêu hóa do tăng huyết áp tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch.

6. Sốt không rõ nguyên nhân

Sốt không rõ nguyên nhân rất phổ biến và nó có thể liên quan đến u gan. Sốt do u gan có thể có nhiệt độ từ trung bình đến cao và kèm theo cảm lạnh.

Chúng ta cần hết sức lưu ý những triệu chứng trên, đặc biệt là những người viêm gan mãn tính, nghiện rượu lâu năm. Khi thấy dấu hiệu bất thường, cần đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức, tránh bệnh tình phát triển nặng. Phát hiện u gan sớm sẽ có khả năng điều trị cũng như hồi phục cao hơn. Nếu để lâu thì việc điều trị trở nên khó khăn và mang đến nhiều biến chứng phức tạp.

