3 dấu hiệu ở miệng giúp "tiên đoán" ung thư gan

Thứ Bảy, ngày 20/02/2021 16:00 PM (GMT+7)

Nếu miệng bạn xuất hiện 3 triệu chứng này, đã đến lúc bạn cần quan tâm hơn tới sức khỏe lá gan “quý như vàng” của cơ thể.

Do gan không có các dây thần kinh đau nên khi bị tổn thương, bạn sẽ không có cảm giác này cũng không có dấu hiệu rõ ràng. Đến khi cảm thấy đau tức vùng gan, bệnh nhân gần như đã ở giai đoạn nặng. Vì vậy, chúng ta nên chú ý nhiều hơn tới việc nuôi dưỡng và bảo vệ gan. Việc phát hiện sớm sẽ giúp việc điều trị bệnh và khả năng sống sót của bệnh nhân tăng cao.

1. Chảy máu nướu răng không có lý do

Chảy máu nướu răng là một triệu chứng tương đối phổ biến, chủ yếu liên quan đến thiếu vitamin. Nếu cơ thể tức giận, gan “bốc hỏa” cũng sẽ gây chảy máu nướu. Tuy nhiên, nếu triệu chứng này đi kèm với đắng miệng và hôi miệng thì chứng tỏ gan của bạn đang có vấn đề không ổn.

2. Bong tróc môi thường xuyên

Thông thường, chúng ta chỉ bị bong tróc môi khi thời tiết rất khô trong mùa thu và mùa đông. Nếu môi bị bong tróc khi thời tiết không hanh khô thì rất có thể gan của chúng ta có vấn đề. Bởi gan có chức năng giải độc, khi nó không hoạt động bình thường thì quá trình trao đổi chất sẽ bị rối loạn, khiến miệng bị thiếu nước dẫn đến bong tróc thường xuyên.

3. Nhiệt miệng

Nhiệt miệng là chứng bệnh thường gặp với rất nhiều người. Nhiệt miệng có nhiều lý do, có thể do thiếu vitamin B, vitamin C hoặc nếu xảy ra thường xuyên thì có thể liên quan đến gan. Khi quá trình giải độc của gan bị ảnh hưởng, nó cũng sẽ khiến các mao mạch trong miệng bị vỡ và gây nhiệt miệng.

Khi có vấn đề, gan sẽ phát ra nhiều tín hiệu khác nhau đến cơ thể, chỉ cần bạn quan sát kỹ thì sẽ tìm được các manh mối đó. Đối với những người thường xuyên phải thức khuya và làm việc ngoài giờ hoặc những người hay nhậu nhẹt, giao du thì nên chú ý đến sức khỏe của gan hơn, gan của những người như vậy dễ bị tổn thương hơn bình thường. Bên cạnh đó, bạn cũng nên có chế độ ăn uống khoa học hơn trong cuộc sống hàng ngày, uống nhiều nước và tập thể dục cũng sẽ có lợi cho việc chăm sóc gan.

