Tế bào ung thư khởi phát trong cơ thể như thế nào? Hiểu đúng để phòng bệnh đúng cách

Tế bào ung thư có đặc điểm gì?

Các tế bào ung thư có khả năng tác động vào môi trường bao quanh nó. Dưới sự tác động của nó, các tế bào bình thường, phân tử hay mạch máu sẽ cung cấp oxy, chất dinh dưỡng cũng như đào thải cặn bã để nuôi dưỡng và phát triển khối u.

Đặc biệt tế bào ung thư có thể “qua mặt” hệ miễn dịch của cơ thể. Bình thường hệ miễn dịch sẽ chống lại sự viêm nhiễm cũng như đào thải những tế bào bất thường hoặc các tế bào đã hư hại. Tuy nhiên tế bào ung thư thì lại “ẩn mình” trước hệ miễn dịch và không bị tiêu diệt.

Các tế bào gây ung thư không ngừng tăng trưởng thì kéo theo các khối u ngày một to hơn. Các khối u này phát triển chủ yếu nhờ các mạch máu gần đó nuôi dưỡng. Thông qua các mạch máu, tế bào gây ung thư lại xâm nhập và lây lan đến các bộ phận khác. Lúc này ung thư sẽ xuất hiện tại các mô lân cận vị trí cũ.

Quá trình di căn bắt đầu xảy ra khi tế bào gây ung thư tiến đến vị trí xa hơn nơi bắt đầu khởi phát. Chúng tách ra khỏi khối u và di chuyển đến một khu vực mới trong cơ thể thông qua hệ máu hoặc bạch huyết. Chính vì đặc tính này mà bác sĩ mới xây dựng nên các giai đoạn ung thư trong cơ thể người.

Ảnh minh họa.

Tế bào ung thư khởi phát trong cơ thể con người như thế nào?

Theo các chuyên gia y tế, tế bào ung thư không “tự nhiên xuất hiện”, mà là kết quả của một quá trình dài chịu ảnh hưởng từ bên trong cơ thể và lối sống hàng ngày.

Tế bào ung thư khởi phát trong cơ thể con người khi một tế bào bình thường tích lũy các tổn thương kéo dài của nhiều yếu tố như gốc tự do, viêm mạn tính, rối loạn chuyển hóa, môi trường sống và chế độ ăn uống không lành mạnh.

Thông thường, cơ thể có cơ chế sửa chữa DNA và hệ miễn dịch để loại bỏ các tế bào bất thường. Tuy nhiên, khi những cơ chế bảo vệ này suy giảm hoặc bị quá tải, các tế bào mang đột biến có thể thoát khỏi kiểm soát, tăng sinh bất thường và từng bước hình thành tế bào ung thư.

Đây cũng là lý do vì sao tuổi càng cao, nguy cơ hình thành tế bào ung thư càng tăng, và vì sao chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh có vai trò quan trọng trong việc làm chậm hoặc ức chế quá trình này.

Ảnh minh họa.

Xây dựng chế độ ăn lành mạnh ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển

Các chuyên gia khuyến nghị, chế độ ăn uống khoa học có thể góp phần giảm nguy cơ hình thành và phát triển của tế bào ung thư, thông qua việc hỗ trợ hệ miễn dịch và hạn chế các yếu tố gây tổn thương tế bào, bao gồm:

- Tăng cường rau xanh, trái cây đa dạng màu sắc, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt.

- Ưu tiên cá, thịt gia cầm hoặc protein thực vật thay cho thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.

- Kiểm soát khẩu phần khi tiêu thụ thịt đỏ hoặc thực phẩm chế biến.

- Lựa chọn phương pháp chế biến lành mạnh như hấp, luộc, hạn chế chiên nướng.

- Tăng cường bữa ăn tự chế biến tại nhà thay vì mua đồ ăn sẵn.

- Đọc kỹ bảng thành phần dinh dưỡng trên bao bì thực phẩm.

- Hạn chế các loại nước sốt nhiều muối, chất béo và phụ gia.