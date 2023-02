Sóng điện thoại có gây yếu sinh lý?

Một nghiên cứu về sức khỏe tinh trùng được thực hiện 10 năm (từ tháng 12.2008 đến tháng 11.2017) cho thấy, có nhiều yếu tố khác nhau liên quan đến thời đại, môi trường, nghề nghiệp hoặc lối sống thiếu khoa học ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh trùng.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từng cho biết trên một trang báo, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy điện thoại ảnh hưởng rất nhiều tới sự di động và hình dạng của tinh trùng, tác động đến khả năng sinh sản. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng về việc điện thoại ảnh hưởng tới khả năng cương và chức năng hoạt động tình dục của nam giới.

Cùng quan điểm, trả lời trên một trang báo, bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho hay, điện thoại hoạt động sản sinh sóng điện từ có khả năng xuyên qua các tế bào, mô, ảnh hưởng tới tinh trùng bằng cách làm tăng nhiệt độ gây biến đổi cấu trúc. Từ đó, các gốc tự do sản sinh biến đổi ADN, cấu trúc nhiễm sắc thể, làm sai lệch di truyền.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu nào chỉ ra sử dụng điện thoại trong thời gian bao lâu và tần suất như thế nào sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản.

Bên cạnh đó, theo bác sĩ Bắc, sức khỏe tình dục của nam giới còn liên quan đến lối sống, dinh dưỡng, môi trường sống, căng thẳng, tuổi tác... Trong đó, nội tiết tố testosterone của nam giới là yếu tố quyết định khả năng tình dục, suy giảm theo tuổi và không thể khắc phục.

"Giới khoa học cần nghiên cứu, đánh giá thêm các yếu tố này để có kết luận chính xác về việc điện thoại ảnh hưởng tới khả năng sinh lý, sinh dục của đàn ông", bác sĩ Bắc nói.

Một nghiên cứu trên tạp chí Fertility and Sterility của Hội Y học sinh sản Mỹ cho thấy nam giới sử dụng điện thoại di động hơn 4 giờ mỗi ngày có số lượng tinh trùng thấp và giảm độ di động tinh trùng hơn so với những người ít sử dụng điện thoại. Nghiên cứu cũng chỉ ra ảnh hưởng rõ nhất khi để điện thoại di động trong túi quần. Tuy nhiên, nghiên cứu này bị cho là không đủ tin cậy do cỡ mẫu nhỏ và thực tế là thiếu các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới, như hút thuốc, uống rượu và béo phì.

Nhìn chung, sử dụng điện thoại di động với mức độ cao có thể làm tăng mức độ căng thẳng thần kinh, rối loạn giấc ngủ và các triệu chứng của bệnh trầm cảm ở nam giới.

Sử dụng điện thoại di động quá mức cũng là một yếu tố nguy cơ gây hại đến sức khỏe nam giới, gồm cả sức khỏe tình dục và sinh sản.

Tuy nhiên, suy giảm chất lượng tinh trùng có thể còn do các yếu tố bên ngoài như thói quen sống, ô nhiễm môi trường, tai nạn. Khi giảm nhu cầu, tần số quan hệ tình dục, chức năng sinh dục giảm, giảm xuất tinh, nam giới nên đi khám để được đánh giá tổng quát về sức khỏe sinh lý.

Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong 30 năm chỉ ra đàn ông ngày càng ít tinh trùng. Năm 2010, trong một ml tinh dịch của đàn ông chứa 15 triệu tinh trùng, trong khi trước đó con số này là 20 triệu. Nghiên cứu cũng chỉ ra số lượng, chất lượng tinh trùng của đàn ông ngày càng suy giảm và thay đổi theo vùng địa lý, chủng tộc, dân tộc. Một số tác giả cũng cho rằng nguồn gene của loài người sẽ giảm đi nếu không có biện pháp chăm sóc, dự phòng sức khỏe sinh sản nam giới tốt.

