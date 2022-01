Số ca mắc COVID-19 Hà Nội leo thang, những F0 nào sẽ không được cấp thuốc kháng virus?

Thứ Sáu, ngày 07/01/2022 09:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Những người trẻ, có sức khỏe tốt, không có triệu chứng khi mắc COVID-19, hoặc đã tiêm chủng đủ liều vắc-xin… sẽ không thuộc đối tượng được cấp phát gói thuốc C mà chỉ được cấp phát các sản phẩm hỗ trợ, nâng cao thể trạng.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 09:52 07/01/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +16.417 1.837.650 33.609 170 1 Hà Nội +2.716 59.653 191 0 2 TP.HCM +442 506.413 19.906 21 3 Hải Phòng +923 14.780 10 1 4 Tây Ninh +853 80.315 701 5 5 Khánh Hòa +800 37.735 199 1 6 Bình Phước +798 26.269 74 0 7 Cà Mau +702 41.211 197 3 8 Bình Định +575 19.542 60 2 9 Trà Vinh +553 30.998 146 5 10 Vĩnh Long +519 46.438 446 12 11 Bến Tre +492 27.769 245 12 12 Hưng Yên +397 6.938 2 0 13 Bắc Ninh +347 13.776 16 0 14 Quảng Ninh +327 4.877 1 0 15 Bạc Liêu +301 31.870 280 9 16 Đà Nẵng +299 12.535 79 0 17 Hà Giang +264 8.575 7 0 18 Thừa Thiên Huế +247 15.142 77 0 19 Quảng Ngãi +230 6.840 22 1 20 An Giang +230 33.422 1.079 19 21 Lâm Đồng +230 10.856 27 0 22 Thanh Hóa +217 9.438 10 0 23 Bắc Giang +213 8.684 15 0 24 Thái Nguyên +193 2.674 0 0 25 Vĩnh Phúc +186 3.835 6 0 26 Quảng Nam +179 7.160 13 1 27 Cần Thơ +163 42.307 674 9 28 Nam Định +156 4.216 4 0 29 Bà Rịa - Vũng Tàu +152 27.326 229 13 30 Thái Bình +143 3.217 0 0 31 Phú Yên +142 8.126 45 0 32 Nghệ An +139 8.520 33 0 33 Bắc Kạn +134 362 0 0 34 Đồng Nai +132 98.365 1.490 0 35 Bình Thuận +124 27.001 311 6 36 Đồng Tháp +120 45.199 687 12 37 Hòa Bình +119 2.205 4 0 38 Kiên Giang +118 30.892 577 8 39 Tiền Giang +117 34.020 1.006 13 40 Sơn La +117 1.822 0 0 41 Phú Thọ +110 3.581 3 0 42 Đắk Nông +106 5.679 13 1 43 Sóc Trăng +104 31.057 380 0 44 Gia Lai +104 8.015 20 0 45 Hà Nam +95 2.974 0 0 46 Bình Dương +91 291.271 3.265 8 47 Ninh Bình +87 1.378 0 0 48 Cao Bằng +86 835 1 0 49 Long An +64 40.651 853 5 50 Quảng Bình +59 3.891 7 0 51 Quảng Trị +54 2.480 3 0 52 Hậu Giang +48 13.272 69 2 53 Yên Bái +46 776 0 0 54 Tuyên Quang +45 1.237 0 0 55 Lào Cai +42 876 0 0 56 Ninh Thuận +42 6.099 52 1 57 Điện Biên +37 803 0 0 58 Lai Châu +37 201 0 0 59 Hà Tĩnh +29 1.648 5 0 60 Lạng Sơn +22 2.001 7 0 61 Kon Tum 0 1.143 0 0 62 Hải Dương 0 3.961 4 0 63 Đắk Lắk 0 12.498 58 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 06/01/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 157.740.557 Số mũi tiêm hôm qua 838.474

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến tối 6/1, hiện thành phố có hơn 37.500 F0 đang điều trị, trong đó có khoảng 27.000 F0 theo dõi, điều trị tại nhà.

Sở Y tế Hà Nội đã chuẩn bị gần 19.000 túi thuốc C (gồm có thuốc kháng vi rút Molnupiravir điều trị COVID-19 thể nhẹ).

Đến nay, Sở Y tế đã cấp phát 12.000 túi thuốc này về cho các đơn vị, trong đó có 10.000 F0 điều trị tại nhà đủ điều kiện được cấp.

Ảnh minh họa.

Theo Sở Y tế Hà Nội, các F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được phát túi thuốc bao gồm 3 gói A, B, C và sử dụng tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân.

Cụ thể, gói thuốc A là những thuốc thông dụng, bao gồm: Thuốc hạ sốt và vitamin nâng cao thể trạng. Sở Y tế Hà Nội được các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ và cấp phát cho các trung tâm y tế quận/huyện/thị xã 11.700 túi thuốc A.

Đối với gói B, bao gồm các loại thuốc kháng viêm và thuốc chống đông, dùng khi có chỉ định của nhân viên y tế. Các đơn vị chủ động cấp phát gói thuốc này cho bệnh nhân.

Với gói thuốc C có thuốc kháng vi rút Molnupiravir. Theo quy định của Sở Y tế Hà Nội, F0 được tham gia Chương trình sử dụng thuốc kháng vi rút (Molnupiravir) có kiểm soát trên cộng đồng cho người mắc COVID-19 (F0) thể nhẹ là người có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR dương tính trong vòng 5 ngày; từ 18 tuổi trở lên; cam kết đồng ý tham gia chương trình bằng văn bản và không có các chống chỉ định dùng thuốc.

Sở Y tế Hà Nội chuẩn bị gần 19.000 túi thuốc C, đến nay đã cấp phát 12.000 túi thuốc này về cho các đơn vị để chuyển đến cho các F0 đang điều trị tại nhà, trong đó có 10.000 bệnh nhân đủ điều kiện được cấp phát túi thuốc C. Số lượng túi thuốc C còn lại sẽ chuyển cho các bệnh nhân trong thời gian tới.

Sở Y tế Hà Nội cũng đã có hướng dẫn F0 điều trị tại nhà (người trên 18 tuổi, không mang thai hoặc không có kế hoạch mang thai, cho con bú) sử dụng thuốc Molnupiravir.

Theo hướng dẫn của Sở Y tế, mỗi F0 điều trị tại nhà đủ điều kiện được phát 40 viên Molnupiravir 200mg, ngày uống 2 lần, mỗi lần 800mg (4 viên), uống trong 5 ngày liên tục.

Theo phân luồng tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19 lần thứ 6 được Sở Y tế Hà Nội ban hành ngày 6/1, F0 điều trị tại nhà là nhóm những người từ 3 tháng đến dưới 49 tuổi chưa phát hiện bệnh nền, tiêm đủ vắc-xin, không mang thai, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường, SpO2 từ 97% trở lên.

Những người trẻ, có sức khỏe tốt, không có triệu chứng khi mắc COVID-19, hoặc đã tiêm chủng đủ liều vắc-xin… sẽ không thuộc đối tượng được cấp phát gói thuốc C mà chỉ được cấp phát các sản phẩm hỗ trợ, nâng cao thể trạng.

Tối 6/1, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 2.716 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 720 ca cộng đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/so-ca-mac-covid-19-ha-noi-leo-thang-nhung-f0-nao-se-khong-duoc-cap-thuoc-khang...Nguồn: http://danviet.vn/so-ca-mac-covid-19-ha-noi-leo-thang-nhung-f0-nao-se-khong-duoc-cap-thuoc-khang-virus-50202271905704.htm