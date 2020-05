Quả đu đủ giúp làm chậm sự tiến triển của bệnh tiểu đường

Thứ Bảy, ngày 02/05/2020 11:00 AM (GMT+7)

Quả đu đủ có nhiều chất xơ và ít đường, đây là loại trái cây tốt cho người mắc bệnh tiểu đường.

Đu đủ là một loại trái cây được tìm thấy rộng rải ở nhiều nơi. Chúng chứa nhiều vitamin thiết yếu như C, B, A, E và các khoáng chất như magiê, đồng, folate, kali, lutein, acid pantothenic tốt cho sức khỏe của chúng ta.

Đu đủ là thực phẩm tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: Internet

Đu đủ cũng giàu chất chống oxy hóa như lycopene, chống lại nhiều bệnh, trong đó có bệnh tiểu đường. Những người mắc bệnh tiểu đường thường được khuyến cáo nên tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ, không nên tiêu thụ nhiều đường để giúp giảm lượng đường trong máu.

Đu đủ là loại trái cây có nhiều chất xơ và ít đường (khoảng 8,3 g trong một chén đu đủ). Chính vì thế, chúng được coi là một thực phẩm lành mạnh cho bệnh nhân tiểu đường. Ngoài ra, vitamin C cùng với các chất chống oxy hóa khác trong đu đủ cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở những bệnh nhân tiểu đường, theo The Health Site.

Không chỉ tốt cho người mắc bệnh tiểu đường, tiêu thụ đu đủ còn có thể giúp giảm cholesterol, do chúng có chứa chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa cholesterol tích tụ.

Hơn nữa, đu đủ cũng có thể giúp giảm cân và tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể, do chúng chứa ít calo, giàu chất xơ và vitamin C, theo The Health Site.

