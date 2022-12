Phượt thủ suýt mất tinh hoàn vì bị đập mạnh vào bình xăng xe phấn khối lớn

Trung tâm Nam học, BV Việt Đức vừa tiếp nhận một trường hợp nam thanh niên B.M.N (28 tuổi, địa chỉ Hà Nội) nhập viện trong tình trạng chấn thương niệu đạo, vết thương bìu lộ tinh hoàn 2 bên.

Qua lời kể từ bệnh nhân, bệnh nhân bị tai nạn giao thông xe máy phân khối lớn với ô tô, khi va chạm bị đập mạnh vùng hạ bộ vào bình xăng của xe. Bệnh nhân được đưa đến BV tỉnh Mộc Châu sơ cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện HN Việt Đức tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sau khi làm làm các xét nghiệm máu cận lâm sàng cần thiết, bệnh nhân đã được các bác sĩ Trung tâm Nam Học tiến hành mổ cấp cứu ngay trong đêm. Lấy ra khoảng gần 1000gr máu tụ, khâu cầm máu và khâu lại bao tinh hoàn 2 bên. Sau mổ bệnh nhân ổn định, vết thương liền tốt và đã được xuất viện sau 1 tuần điều trị.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên cẩn thận và chú ý quan sát khi tham gia giao thông để kịp thời xử lý các tình huống trên đường.

Tại trung tâm Nam Học đã tiếp nhận và điều trị rất nhiều các trường hợp như trên, chủ yếu là chấn thương tinh hoàn do va chạm mạnh bộ phận sinh dục với bình xăng xe phân khối lớn do phanh gấp/ va chạm.

Theo các bác sĩ, chấn thương tinh hoàn do rất nhiều nguyên nhân trong đó chủ yếu do tai nạn sinh hoạt như đá vào bộ phận sinh dục hoặc tai nạn giao thông. Nhóm bệnh nhân chấn thương tinh hoàn do tai nạn giao thông có sử dụng rượu bia ngày một gia tăng và luôn kèm theo chấn thương cột sống cổ, chấn thương sọ não, có thể đưa bệnh nhân vào tình trạng nguy kịch.

Xử trí những chấn thương tinh hoàn ở những bệnh nhân trẻ tuổi luôn đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm về nam khoa để tinh hoàn được bảo tồn tuyệt đối nhất là ở những bệnh nhân trẻ, chưa có gia đình, chưa có con.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, người dân khi sử dụng rượu bia thì không nên tham gia giao thông để tránh những nguy hiểm cho bản thân cũng như những người xung quanh.

