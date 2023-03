Phát hiện "thủ phạm" gây ung thư trực tràng gấp chục lần thuốc lá và rượu

Ông cho rằng bản thân chỉ bị trĩ thôi, không có gì nguy hiểm nên đã chủ quan. Đến khi đi khám, bác sĩ mới phát hiện có 1 khối u trong trực tràng cách hậu môn 10 cm, bề mặt sần sùi, dễ chảy máu. Đây không chỉ là bệnh trĩ nữa mà ông Gao đã bị ung thư ruột.

Sau khi hỏi ông Gao về thói quen ăn uống, bác sĩ đã tìm ra thủ phạm: ông Gao rất thích ăn thịt nướng.

Thực phẩm nướng có thể tạo ra một chất gọi là benzopyrene. IARC – Cơ quan nghiên cứu Ung thư quốc tế từ lâu đã xác định benzopyrene là chất gây ung thư nguy hiểm, vì vậy thực phẩm nướng sẽ làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, ung thư dạ dày và ung thư ruột.

Dưới đây là 1 số sự thật về benzopyrene mà nhiều người chưa biết

1. Thời gian nướng càng lâu, hàm lượng benzopyrene càng cao

Một số viện nghiên cứu đã sử dụng vỉ nướng điện để quan sát hàm lượng benzopyrene trong cánh gà, nghiên cứu cho thấy khi ở nhiệt độ vỉ nướng điện 180 độ C, sau thời gian 10 phút và 20 phút không phát hiện thấy benzopyrene trong cánh gà. Khi tăng lên 30 phút, hàm lượng benzopyrene bắt đầu tăng dần, lên tới mức 1,2 microgam/kg.

Có thể thấy thời gian nướng càng lâu thì hàm lượng benzopyrene càng cao.

2. Nhiệt độ nướng càng cao thì hàm lượng benzopyrene càng cao

Thí nghiệm trên cũng cho thấy, nếu nhiệt độ của vỉ nướng điện đạt 230 độ C thì hàm lượng benzopyrene cũng thay đổi.

Nếu nướng sau 20 phút, hàm lượng benzopyrene là 2,0 microgam/kg. Khi thời gian tăng lên 30 phút, hàm lượng benzopyrene là 5,4 microgam/kg.

Có thể thấy rằng thời gian nướng càng lâu và nhiệt độ càng cao thì hàm lượng benzopyrene càng cao.

3. Hàm lượng benzopyrene trong phần cháy sém cao hơn

Một số nghiên cứu trên xúc xích cho thấy, phần cháy sém có hàm lượng benzopyrene cao tới 10,7 microgam/kg.

Hiện nay, hầu hết các món nướng đều sử dụng than. Tuy nhiên, mặc dù nướng than giúp thức ăn ngon hơn nhưng nó làm tăng nguy cơ ung thư, nguyên nhân là do thực phẩm nướng bằng than khó kiểm soát nhiệt, càng nướng lâu thì hàm lượng benzopyrene càng cao.

Ngoài ra, trong quá trình nướng than sẽ sinh ra nhiều khói dầu, khói dầu này cũng chứa nồng độ benzopyrene cao.

Mối quan hệ lớn nhất với ung thư ruột là thói quen ăn uống, đồ nướng mới là nguyên nhân nguy hiểm gây ung thư ruột, hơn cả thuốc lá và rượu bia. Vì vậy, mọi người cần hạn chế ăn loại thực phẩm này.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/phat-hien-34-thu-pham-34-gay-ung-thu-truc-trang-gap-chuc-lan-thuoc-la-va-ruou-a597450.html