Những thực phẩm "rẻ như bèo" lại là "thần dược" cho tuyến tiền liệt của quý ông

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 21:00 PM (GMT+7)

Bằng cách bổ sung các thực phẩm lành mạnh, thân thiện với tuyến tiền liệt vào chế độ ăn uống, bạn có thể giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tuyến tiền liệt, bao gồm cả ung thư tuyến tiền liệt.

Tuyến tiền liệt hay tiền liệt tuyến là một cơ quan quan trọng trong cơ thể của nam giới. Tuyến này có chức năng tiết và dự trữ dịch hòa cùng tinh dịch giúp cho tinh trùng di chuyển dễ dàng. Bên cạnh đó, tuyến tiền liệt giúp co bóp và kiểm soát nước tiểu, ngăn cản nước tiểu chảy về bàng quang, hạn chế các vi khuẩn tấn công.

Nam giới đến tuổi trưởng thành có thể gặp rất nhiều bệnh lý liên quan đến tuyến tiền liệt như viêm tuyến tiền liệt, phì đại tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt... Và để giảm nguy cơ mắc các bệnh lý này cũng như hạn chế sự phát triển của bệnh, hãy cùng tìm hiểu những thực phẩm tốt cho tuyến tiền liệt dưới đây:

Hạt dẻ Brazil

Trong số các loại hạt có vỏ cứng, hạt dẻ Brazil đặc biệt giàu selen, loại khoáng chất quan trọng cho sức khỏe của tuyến tiền liệt. Chỉ 30g (khoảng một vốc tay) hạt dẻ Brazil chứa lượng selen gấp 10 lần khẩu phần khuyến nghị hằng ngày. Nghiên cứu đã cho thấy selen có liên quan với giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Loại hạt này còn cung cấp nhiều kẽm, một chất khoáng khác có vai trò quan trọng trong việc giữ cho tuyến tiền liệt khỏe mạnh. Ngoài ra, hạt dẻ Brazil chứa tất cả các a xít amin cần thiết và cũng là nguồn cung cấp magiê và thiamin đáng nể. Hàm lượng chất béo no cao (25%) cho thấy chỉ nên hạn chế ăn khoảng vài vốc hạt dẻ mỗi tuần, nhưng xét theo lượng dinh dưỡng mà loại hạt này mang lại thì từng ấy cũng là quá đủ để thúc đẩy sức khỏe của tuyên tiền liệt.

Vừng

Vừng rất giàu kẽm. Loại khoáng chất này rất cần thiết cho sức khỏe của tuyến tiền liệt. Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Tiết niệu của Ấn Độ, nam giới bị u xơ tuyến tiền liệt hoặc ung thư tuyến tiền liệt có nồng độ kẽm trong cơ thể thấp hơn 75% so với những người có tuyến tiền liệt khỏe mạnh.

Kẽm có nguồn gốc thực phẩm dễ hấp thu hơn so với các loại thuốc bổ sung kẽm. Ngoài hạt vùng ra còn có hạnh nhân và hạt bí ngô cũng chứa hàm lượng kẽm cao, tốt cho người bệnh phì đại tuyến tiền liệt.

Cà chua

Cà chua có chứa một chất chống oxy hóa mạnh gọi là lycopene. Nó có thể giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt cũng như giảm sự phát triển của khối u ở những người bị ung thư tuyến tiền liệt. Nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để xác nhận một lợi ích, nhưng trong một đánh giá của 24 nghiên cứu, các nhà nghiên cứu cho rằng nam giới ăn nhiều cà chua ít có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt hơn.

Lycopene có thể làm giảm tổn thương tế bào và làm chậm quá trình sản sinh tế bào ung thư. Nó là một chất chống oxy hóa, có nghĩa là nó bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại.

Vì lycopene liên kết chặt chẽ với thành tế bào nên cơ thể gặp khó khăn khi chiết xuất nó từ cà chua sống. Các sản phẩm cà chua nấu chín là lựa chọn tốt hơn. Uống nước ép cà chua vào mỗi buổi sáng là một lựa chọn tốt khác.

Giá đỗ

Giá đỗ là thực phẩm quen thuộc hàng ngày với mọi người. Tuy nhiên ít người biết rằng, chúng lại có rất nhiều công dụng. Đặc biệt là các chất như carotein, protein với đặc tính kháng viêm rất tốt. Chính vì vậy mà bệnh nhân bị viêm họng, viêm tuyến tiền liệt, viêm ruột…. được khuyên nên ăn nhiều giá đỗ.

Ngoài ra, viêm tuyến tiền liệt ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe tình dục. Cho nên người bệnh cần bổ sung hàm lượng vitamin C, B12, Axit béo Omega-3 và Omega-6 có trong thực phẩm này còn rất tốt cho sinh lý nam.

Trà xanh

Trà xanh là thức uống phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước Châu Á vì theo đông y, trà có tính thanh mát, giải độc, vừa làm cho tinh thần trở nên tỉnh táo sảng khoái hơn. Công dụng chữa bệnh của trà xanh thật sự nằm trong các hợp chất chống ô xy hóa, giúp tiêu diệt vi khuẩn virut trong cơ thể, tăng cường miễn dịch và phòng chống cả ung thư nữa.

Nghiên cứu khoa học cho thấy hàng ngày uống từ 3 cốc trà xanh sẽ giúp giảm các nguy cơ ung thư, trong đó có ung thư tuyến tiền liệt.

Dưa hấu

Là thứ quả chứa nhiều chất chống ôxy hóa, dồi dào vitamin C và A. Dưa hấu đỏ có chứa rất nhiều beta-carotene và licopene là những chất trung hòa các gốc tự do gây tổn thương cho cơ thể (nguy hiểm nhất là các tế bào gây ung thư), có thể ngăn chặn nguy cơ tạo thành các tế bào ung thư. Các nhà khoa học đã nghiên cứu trên 130 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt, với chế độ ăn dưa hấu và uống thêm nước trà xanh mỗi ngày, kết quả điều trị rất khả quan ở 86% trường hợp, so với những người không thực hiện chế độ này.

Bông cải

Là loại giàu chất dinh dưỡng, được dùng ở dạng nguyên chất, ngâm ép nước hoặc nấu chín. Bông cải rất ít chất béo, giàu chất xơ, folate, nước, vitamin C là những thành phần dinh dưỡng cao. Bông cải cũng chứa các hoạt chất rất có ích cho sức khỏe con người. Trong đó, sulforaphane là chất có tác dụng chống ung thư tuyến tiền liệt, chất này được phóng thích khi chúng ta nhai bông cải trong miệng; hợp chất indole-3-carbinol tác động như chất chống estrogen, làm chậm và ngăn cản sự tạo thành các cục bướu ở ngực phụ nữ và tuyến tiền liệt ở nam giới.

Bông cải còn có chứa glucosinolates, cùng với sulforophane làm tăng chức năng thải độc của gan. Ăn nhiều bông cải giúp làm giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Rau bắp cải

Loại thảo dược từ thiên nhiên của mùa đông này có hàm lượng vitamin C rất cao, là một chất chống ô xy hóa mạnh. Hàm lượng vitamin C trong rau bắp cải có thể nhiều đến 2 lần so với một quả cam. Ngoài vitamin C, trong bắp cải còn nhiều chất dinh dưỡng chống ô xy hóa khác có tác dụng bảo vệ tuyến tiền liệt khỏi các căn bệnh như viêm tuyến tiền liệt, phì đại tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt,…

Ớt đỏ

Nếu bạn chưa biết thực phẩm nào tốt cho tuyến tiền liệt thì chớ bỏ qua ớt đỏ nhé. Ớt chứa hàm lượng cao chất capsaicin có tác dụng giảm đau, tiêu diệt các vi khuẩn. Ngoài ra, ớt còn có khả năng chống oxy hóa, các gốc tự do gây xơ vữa mạch máu.

Nấm

Trong nấm, nhất là trong nấm hương có chứa chất chống ung thư cao và hạn chế các vi khuẩn gây viêm nhiễm. Vì thế, người bệnh hãy ăn nấm để hạn chế sự phát triển của bệnh và hỗ trợ điều trị viêm tuyến tiền liệt hiệu quả.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa L-ergothionein trong nấm sò, nấm bào ngư, nấm linh chi... cũng rất tốt cho người bị viêm tuyến tiền liệt.

