Những tác dụng tuyệt vời nhận được nếu bạn ăn bưởi mỗi ngày

Thứ Bảy, ngày 13/03/2021 06:34 AM (GMT+7)

Vẫn biết rằng bưởi rất tốt cho sức khỏe, nhưng những lợi ích cụ thể mà nó đem lại là gì?

Bưởi là một loại trái cây có hương vị thơm ngon, lại chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất nên vô cùng có lợi cho sức khỏe. Trong bưởi chứa vitamin B6, vitamin A, vitamin C, axit folic, niacin, magie, mangan, kẽm và một số chất khác. Đây đều là những chất có thể cải thiện khả năng miễn dịch và ngăn ngừa nhiều loại bệnh tật.

Vậy những lợi ích cụ thể mà trái bưởi mang tới cho sức khỏe của chúng ta là gì?

Cải thiện tiêu hóa

Trong bưởi chứa rất nhiều chất xơ, có thể đáp ứng được nhu cầu chất xơ hằng ngày của cơ thể. Chất xơ vô cùng quan trọng đối với hệ tiêu hóa và giúp thúc đẩy quá trình bài tiết, ngăn ngừa các bệnh như táo bón, tiêu chảy.

Chất xơ cũng giúp bài tiết dịch tiêu hóa, nhờ đó protein và carbohydrat mới có thể phân hủy, khiến cơ thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng thích hợp. Bởi vậy nên thường xuyên ăn bưởi để giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động bình thường và khỏe mạnh.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Bưởi rất giàu vitamin C và axit ascorbic có tác dụng vô cùng hữu ích cho việc cải thiện hệ thống miễn dịch. Nhờ sự hiện diện của vitamin C, nó có thể thúc đẩy sản xuất các tế bào bạch cầu trong cơ thể và giữ cho hệ thống miễn dịch được tăng cường và hoạt động bình thường, từ đó cơ thể có thể chống lại một số loại bệnh và triệu chứng chẳng hạn như ho và cảm lạnh, ...

Hạ huyết áp

Bệnh nhân cao huyết áp có thể thường xuyên ăn bưởi một cách điều độ để phòng ngừa tăng huyết áp. Có được công dụng này là bởi trong bưởi chứa nhiều kali. Kali có thể làm giãn nở mạch máu, thúc đẩy tuần hoàn và giảm áp lực mạch máu, từ đó góp phần làm giảm áp lực lên tim và ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch khác. Nó cũng giúp duy trì huyết áp ở mức ổn định.

Chống lão hóa

Vitamin C trong bưởi không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp bảo vệ da vô cùng hiệu quả. Quá trình oxy hóa có thể gây ra sự thoái hóa tế bào da và lão hóa. Vitamin C có tác dụng tuyệt vời trong quá trình thúc đẩy sản xuất collagen của con người, giúp cho làn da tươi sáng và căng mịn. Do đó, để duy trì làn da khỏe mạnh, nên ăn bưởi thường xuyên.

Cải thiện sức khỏe xương

Kali còn có công dụng duy trì sức khỏe xương, ngăn ngừa các bệnh như loãng xương bởi nó có thể cải thiện mật độ khoáng của xương. Các nghiên cứu cho thấy công dụng của kali trong việc ngăn ngừa loãng xương bằng cách giảm lượng canxi cơ thể mất đi qua nước tiểu.

Có thể thấy, bưởi mang lại cho sức khỏe rất nhiều lợi ích. Các vitamin và khoáng chất trong bưởi giúp cơ thể cải thiện hệ thống miễn dịch, giảm huyết áp, cải thiện tiêu hóa và phòng chống được một số bệnh tật. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, chỉ nên ăn bưởi một cách điều độ bởi chúng chứa rất nhiều calo, ăn nhiều có thể gây tăng cân. Ngoài ra vì bưởi rất giàu chất xơ nên nếu ăn quá nhiều có thể gây ra các vấn đề như tiêu chảy và đầy hơi.

