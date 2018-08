Những nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở quý ông

Thứ Năm, ngày 23/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Ths.BS.Đinh Hữu Việt, Khoa Nam học, BV Nam học và Hiếm muộn chỉ ra những nguyên nhân gây vô sinh ở quý ông.

Tại lễ kỷ niệm 6 năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản và Hội thảo tổng kết “Tuần Lễ vàng ươm mầm hạnh phúc 2018”, bác sĩ Đinh Hữu Việt Khoa Nam học, BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, vô sinh là tình trạng một cặp vợ chồng quan hệ tình dục đều, không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào mà không có thai tự nhiên trong thời gian 1 năm.

Hiện nay có khoảng 15% các cặp vợ chồng không có thai trong thời gian 1 năm và cần có sự can thiệp của y tế.

Theo thống kê, vô sinh do vợ chiếm khoảng 40%, do chồng 40% và khoảng 10% do cả 2 vợ chồng và 10% không tìm thấy nguyên nhân.

Những quý ông vô sinh thuộc hai nhóm: Nhóm có tinh trùng nhưng tinh trùng ít, tinh trùng yếu, tinh trùng dị dạng, tinh trùng bình thường. oài ra, nhóm không có tinh trùng hay cò gọi là vô tinh.

Viêm tuyến sinh dục cũng là một trong những nguyên nhân gây vô sinh nam.

Viêm tuyến sinh dục

Nguyên nhân khiến các quý ông vô sinh đó là tác hại của viêm tuyến sinh dục lên tinh trùng, tác động của vi sinh vật và phản ứng viêm đến cấu trúc và chức năng tuyến sinh dục phụ, tác động của phản ứng viêm lên tinh trùng và quá trình xơ hẹp đường ống dẫn tinh tới tình trạng tắc và bán tắc.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Các dạng nhiễm trùng như nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản sinh tinh trùng và khả năng di chuyển của tinh trùng. Tất cả đều làm tăng nguy cơ khiến nam giới bị vô sinh.

Giãn tĩnh mạch

Ngoài ra, những nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới phải kể đến như: Giãn tĩnh mạch thừng tinh là bệnh lý thường gặp ở nam giới. Khi gặp phải tình trạng này, tĩnh mạch ở tinh hoàn nam giới sẽ bị sưng lên. Khoảng 35 - 40% ca vô sinh nguyên phát ở nam giới và 80% ca vô sinh thứ phát (bệnh nhân đã có con hoặc vợ đã từng mang thai ít nhất một lần trước đó) có nguyên nhân do giãn tĩnh mạch thừng tinh.

Xuất tinh ngược

Xuất tinh ngược là tình trạng tinh dịch chảy ngược vào bàng quang trong thời điểm đạt cực khoái thay vì đi ra khỏi dương vật.

Bác sĩ Đinh Hữu Việt Khoa Nam học, BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Các kháng thể kháng tinh trùng có thể tác động đến sinh sản bằng cách bất động tinh trùng hoặc kết dính tinh trùng. Khi giao hợp, tinh trùng sẽ nằm trong âm đạo mà không di chuyển vào buồng tử cung đến vòi trứng hay di chuyển rất ít, cũng như khả năng xâm nhập của tinh trùng.

Khối u

Các khối u có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ quan sinh sản của nam giới thông qua các tuyến tiết ra hormone liên quan đến sinh sản như tuyến yên. Trong một số trường hợp, phẫu thuật, xạ trị hoặc các biện pháp điều trị khối u khác cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới.

Mặt khác, nguyên nhân do lối sống như: nam giới hút thuốc lá, rượu bia, làm việc trong môi trường hóa chất, ngồi bàn giấy quá lâu, lái xe đường dài... cũng là nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng tinh binh và là nguyên nhân gây vô sinh.

Do đó, bác sĩ Việt khuyến cáo các quý ông cần có lối sống lành mạnh, cần đi kiểm tra sức khỏe chuyên khoa nếu có nghi ngờ.