Nhiều người rước đủ thứ bệnh vào thân chỉ vì mắc 5 sai lầm phổ biến này sau khi ăn

Chủ Nhật, ngày 27/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nhiều người luôn cảm thấy thiếu thời gian và lồng ghép nhiều việc cùng lúc hoặc không nghỉ ngơi hợp lý. Đặc biệt, sau khi ăn bạn cần lưu ý những việc này để bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Đi tắm

Khi tắm dưới vòi hoa sen hoặc bồn tắm, nhiệt độ của cơ thể sẽ tăng lên một chút. Để phản ứng với điều này, cơ thể gửi một lượng máu đến da nhiều hơn bình thường. Nó sẽ làm gián đoạn quá trình tiêu hóa và làm chậm quá trình trao đổi chất.

Thời gian tốt nhất để có thể tắm là 30 phút sau bữa ăn.

Uống trà

Đối với nhiều người trong chúng ta, một tách trà nóng sau khi ăn là một phần không thể thiếu. Nhưng các nhà khoa học chỉ ra rằng, thức uống tưởng chừng vô hại này sẽ cản trở quá trình đồng hóa sắt, một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong cơ thể con người. Vì vậy, trẻ em, phụ nữ có thai và những người bị thiếu sắt nên tránh uống trà trong vòng 1 giờ sau khi ăn.

Sẽ tốt hơn nếu uống một ly cà phê, tuy nhiên không nên uống khi bụng đói hoặc thay thế bằng việc uống một cốc nước.

Ngủ

Quan điểm cho rằng ngủ ngay sau khi ăn là nguyên nhân trực tiếp gây ra thừa cân đã được bác bỏ từ lâu. Tuy nhiên, rõ ràng chúng ta không nên bỏ qua những tác hại khác mà nó gây ra. Nằm sấp khi ngủ gây ra những bất tiện như ợ chua, ợ hơi, nồng độ axit cao. Ngoài ra, người ta đã chứng minh rằng việc thường xuyên ngủ ngay sau bữa ăn sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Các chuyên gia khuyên rằng tốt hơn hết bạn nên đi ngủ ít nhất sau 2 giờ kể từ khi ăn.

Tập thể dục

Chúng tôi không khuyên bạn cung cấp năng lượng cho cơ thể bằng một bữa ăn ngon và sau đó bắt đầu tập luyện. Tập luyện ngay sau khi ăn có thể dẫn đến khó chịu, chẳng hạn như nấc cụt và buồn nôn, cũng như có những hậu quả nghiêm trọng hơn: tăng nguy cơ chấn thương và co giật.

Nếu bạn vẫn không thể chờ đợi để tập luyện sau khi ăn, tốt hơn nên đi bộ nhẹ nhàng và bắt đầu tập thể dục ít nhất 2 giờ sau đó.

Hút thuốc

Hầu như tất cả các cơ quan trong cơ thể chúng ta đều tham gia vào quá trình tiêu hóa sau khi ăn. Vì vậy, nếu hút thuốc trong thời gian này, nicotine sẽ được hấp thụ nhiều gấp đôi so với bình thường, do đó làm tăng các tác hại của nó. Ngoài ra, người ta đã chứng minh rằng thuốc lá có thể ngăn chặn sự hấp thụ vitamin và khoáng chất, bao gồm cả canxi và vitamin C, D, làm mất các khoáng chất lành mạnh nhất của bữa ăn.

Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu bạn từ bỏ hoàn toàn việc hút thuốc. Nhưng nếu bạn không thể nói “không” với thói quen này, hãy dành cho cơ thể ít nhất 20 phút không thuốc lá sau bữa ăn nhé!

