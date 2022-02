Người say rượu nên ngủ ở tư thế nào và cách chăm sóc ra sao?

Hạ đường huyết là nguy cơ thường gặp ở người bị say rượu. Do nhiều người khi uống rượu có thói quen không ăn trước khi uống, hoặc chỉ uống mà không ăn gì, hoặc ăn rất ít. Đến khi say lại nằm ngủ luôn nên rất dễ bị hạ đường huyết. Vì vậy, nếu người say rượu còn tỉnh táo, người nhà cần chú ý cho uống sữa, cháo loãng. Không nên để người say nằm ngủ li bì mà không ăn gì, cứ sau vài tiếng lại đánh thức và cho uống nước, sữa hoặc ăn cháo.