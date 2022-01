Chăm sóc người say rượu bia nhất định phải biết những điều này

Thứ Tư, ngày 05/01/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Để chăm sóc người say rượu đúng cách, bạn cần nhận biết được các dấu hiệu của ngộ độc rượu, đảm bảo an toàn cho người say và thực hiện đúng các bước giúp họ tỉnh táo.

Uống rượu quá nhiều có thể dẫn đến trường hợp ngộ độc không mong muốn. Ngộ độc rượu nếu không được điều trị nhanh chóng và đúng cách sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Nếu người say có làn da nhợt nhạt, lạnh buốt khi chạm vào, nhịp thở chậm hoặc không đều thì hãy gọi xe cấp cứu đưa họ đến bệnh viện ngay lập tức. Các dấu hiệu khác của ngộ độc rượu bao gồm: nôn mửa, mất ý thức, co giật…

Không để người say ở một mình

Người say không ý thức được hành động của bản thân nên rất cần người bên cạnh giám sát. Người say dễ bị sặc hoặc nôn mửa nếu ngủ sai tư thế. Chính vì vậy, đừng cho rằng một người say sẽ ổn khi họ đã ngủ.

Nếu một người không có nguy cơ bị ngộ độc rượu thì việc đi ngủ giúp cơ thể họ có thời gian cần thiết để xử lý rượu và loại bỏ chất độc hại ra khỏi máu. Để tránh bị sặc hay nôn mửa trong khi ngủ, hãy đảm bảo để người say nằm nghiêng, kê một chiếc gối phía sau lưng để không đổi sang tư thế nằm ngửa.

Hãy đưa cho họ một cốc nước

Nước sẽ làm loãng nồng độ cồn trong máu và giúp tỉnh táo hơn. Rượu cũng làm cơ thể mất nước, vì vậy việc cho họ uống nước sẽ làm cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn vào ngày hôm sau. Ngoài ra, các đồ uống thể thao cũng hỗ trợ cơ thể rất tốt trong việc thay thế natri và chất điện giải thiếu hụt do rượu gây ra.

Cho người say ăn một chút đồ ăn nhẹ

Hãy cho người say rượu ăn một chút đồ ăn nhẹ để hấp thụ bớt cồn trong cơ thể. Cá hồi là một lựa chọn lành mạnh và hợp lý vì chứa nhiều axit béo omega 3. Ngoài ra, bánh quy giòn, bánh mì là những thực phẩm chứa nhiều carb, thường dễ tiêu hóa và phù hợp cho những người đang say.

Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo chỉ cho họ ăn một lượng vừa phải, nếu họ không có cảm giác thèm ăn thì hãy cho họ thử đồ ăn nhẹ như đậu phộng hoặc bánh quy giòn. Không nên cho người đang say ăn bánh chưng, pizza hay bánh mì kẹp thịt vì những thức ăn này chỉ khiến cho tình trạng say trở nên tồi tệ hơn.

Không cho người say uống cà phê

Mọi người thường nghĩ rằng, uống một tách cà phê sẽ giúp cơ thể tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, cà phê không làm giảm lượng cồn trong máu của người say xỉn. Ngoài ra, caffein có trong cà phê còn dễ làm cơ thể mất nước, chậm khả năng xử lý rượu của cơ thể và tăng cảm giác nôn nao, khó chịu.

Nguồn: http://danviet.vn/cham-soc-nguoi-say-ruou-bia-nhat-dinh-phai-biet-nhung-dieu-nay-502022511905708...Nguồn: http://danviet.vn/cham-soc-nguoi-say-ruou-bia-nhat-dinh-phai-biet-nhung-dieu-nay-502022511905708.htm