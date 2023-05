Ngồi trên yên xe quá nóng có làm hỏng tinh trùng?

Thời tiết miền Bắc bước vào hè, có những ngày nhiệt độ rất cao, cộng với độ ẩm thấp dẫn đến cảm giác bức bối, khó chịu. Nhiệt độ nắng nóng này không chỉ tác động đến đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của mọi người. Đặc biệt, khi để yên xe máy, xe đạp ngoài trời dưới nhiệt độ cao cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng sức khỏe sinh sản.

Anh Minh Quang (26 tuổi, quận Ba Đình) chia sẻ: "Vì là tài xế xe ôm công nghệ, những ngày hè yên xe nóng bỏng cả ngày nhưng vẫn phải cố chịu vì tính chất công việc, mình cũng băn khoăn vì nhiều người truyền tai nhau về việc tiếp xúc với nhiệt độ cao cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản".

Anh Minh Trí (35 tuổi, quận Nam Từ Liêm) chia sẻ, do làm nhân viên giao hàng nên hàng ngày chủ yếu là đồng hành cùng xe máy, tuy nhiên thời tiết nắng nóng luôn khiến yên xe nóng rát, bản thân anh thắc mắc không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe bộ phận sinh dục hay không?

Trao đổi về vấn đề này, ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông tin, nhiệt độ luôn là nhân tố ảnh hưởng sâu sắc tới các hoạt động sinh lý trong cơ thể. Việc ngồi trên yên xe có nhiệt độ nóng ảnh hưởng đến tất cả các lứa tuổi và có mức độ tác động khác nhau.

Yên xe nóng ảnh hưởng đến sức khỏe con người. (Ảnh minh họa).

Khi ngồi trên yên xe quá nóng, nhiệt độ yên xe máy có thể lên tới 50-60 độ C, việc bỏng da có thể xảy ra, nhất là da ở vùng nhạy cảm mặc dù đã qua hai ba lớp vải.

Cũng theo BS. Thành, việc ngồi trên yên xe quá nóng cũng làm suy giảm việc tạo tinh trùng và chất lượng tinh trùng của cánh mày râu. Do cấu tạo sinh lý, nhiệt độ để tinh trùng ổn định phải thấp hơn nhiệt độ cơ thể khoảng 1 độ C tại tinh hoàn. Do vậy việc ngồi lên yên xe nóng thường xuyên ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng.

Ngoài việc phá hủy môi trường thuận lợi của tinh trùng, việc ngồi lên yên xe nóng cũng tạo nên viêm nhiễm phụ khoa cho chị em. Khi ngồi trên yên xe nóng quá lâu, vi khuẩn thuận lợi bị tiêu diệt từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa.

Đồng thời phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cũng bị ảnh hưởng, phụ nữ mang thai 7 tuần đầu nên hạn chế ngồi yên xe quá nóng vì có thể gây dị tật ống thần kinh thai nhi, thậm chí sảy thai. Còn trẻ em dưới 3 tuổi chưa hình thành phản ứng điều hòa thân nhiệt, do vậy khi trẻ ngồi yên xe quá lâu khiến trẻ bị khó chịu thậm chí bị bỏng, rát mà bố mẹ không biết.

Theo BS. Thành, việc ngồi trên yên xe nóng quá lâu rất nguy hiểm, do vậy khi để xe dưới thời tiết nắng nóng cần sử dụng những tấm chắn yên xe chuyên dụng để phủ lên, đồng thời làm hạ nhiệt yên xe trước khi ngồi lên như sử dụng khăn mát lau hay mặc những trang phục dày tránh ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/ngoi-tren-yen-xe-qua-nong-co-lam-hong-tinh-trung-169230508124520639.ht...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/ngoi-tren-yen-xe-qua-nong-co-lam-hong-tinh-trung-169230508124520639.htm