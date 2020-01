Ngày Tết sẽ đầm ấm hơn nếu bạn làm “chuyện ấy”

Thứ Hai, ngày 20/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ: quan hệ tình dục vào mùa đông đặc biệt hữu ích. Theo đó, ngày Tết bạn nên làm “ chuyện ấy” để hạnh phúc đầm ấm hơn

Gắn bó tình cảm

Chuyên gia tâm lý Kelley Kitley chia sẻ: vào mùa đông, các cặp đôi thường có xu thế quan hệ nhiều hơn bình thường vì họ ít gặp trở ngại và xao lãng hơn. Chính vì vậy, làm "chuyện ấy" trong không gian và thời tiết mùa Đông, cả hai sẽ dành được nhiều thời gian gần gũi nhau hơn, đồng thời cải thiện chất lượng mối quan hệ. Nhất là ngày Tết đoàn tụ, việc các cặp đôi gần gũi bên nhau sẽ càng hạnh phúc hơn khi cùng ủ ấm cho nhau.

Ngày Tết đoàn tụ, các cặp đôi càng hạnh phúc hơn khi cùng ủ ấm cho nhau

Đối với phụ nữ, chị em thường có cảm giác gần gũi bạn tình hơn sau khi quan hệ, còn nam giới thì yêu thương bạn tình hơn sau khi thân mật. Cũng theo Kelley Kitley, nam giới thường có khao khát ham muốn tình dục cao hơn vào những tháng của mùa đông, đặc biệt là những ngày đón Xuân.

Sex giúp điều trị cảm lạnh hiệu quả

Các nhà nghiên cứu ở Pennsylvania cho biết: trong quá trình quan hệ tình dục, các kháng thể được hình thành giúp cơ thể chống lại nhiễm khuẩn. Theo tờ Times Now đưa tin, các chuyên gia cho hay: hoạt động tình dục thường xuyên cũng góp phần tạo ra collagen. Đây là loại protein có tác dụng tốt đối với làn da và kéo dài sức trẻ của cơ thể. Các nhà khoa học cũng khuyên: khi bạn có những dấu hiệu đầu tiên của bệnh cảm lạnh, thì nên làm tình.

Trong quá trình quan hệ, sự phát triển của tế bào bảo vệ cơ thể tăng lên đến 30%. Những ngày mà nhiệt độ giảm sâu, các chuyên gia khuyên rằng nên tăng cường làm "chuyện ấy" để phòng chống bệnh tật. Bởi "Chuyện ấy" vào mùa đông không đơn thuần chỉ đem đến sự thỏa mãn về tinh thần và thể chất mà nó còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo các nhà khoa học, làm "chuyện ấy" điều độ đặc biệt là vào ngày đông giá, không chỉ giúp chữa cảm cúm, giảm căng thẳng, đốt cháy năng lượng, mà tình dục còn là cầu nối giúp các cặp đôi bền chặt bên nhau hơn, nhất là dịp đón Xuân.

Giảm stress

Những ngày thời tiết giá rét của mùa đông, nhiều người thường bị tê buốt và lạnh tay chân hoặc khắp cơ thể, vì thế mà quan hệ tình dục sẽ là bài tập thể dục tuyệt vời giúp cơ thể ấm lên, ngoài ra nó còn giúp hệ thần kinh của bạn được thư giãn.

Lợi ích sức khỏe tuyệt vời của "chuyện ấy" là giúp giảm căng thẳng hiệu quả

Hơn thế nữa, gần đây các nhà nghiên cứu Scotland còn cho biết: một trong những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của "chuyện ấy" là giúp giảm căng thẳng hiệu quả. Để đưa ra được kết luận đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm ở 24 phụ nữ và 22 người đàn ông, những người tham gia ghi nhớ lại tần số làm “chuyện ấy” của mình. Sau đó các nhà nghiên cứu thiết lập các tình huống tạo áp lực cho các đối tượng nghiên cứu. Kết quả cho thấy: những người có quan hệ tình dục thường xuyên ít có phản ứng tiêu cực với căng thẳng, stress.

Chữa chứng trầm cảm theo mùa

Khi bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào của chứng trầm cảm theo mùa, như không hứng thú, chán chường, ngủ nhiều hơn…Khi đó lời khuyên hữu ích dành cho bạn là hãy làm "chuyện ấy".

Chuyên gia tâm lý Kelley Kitley giải thích: "Sex giải phóng endorphin là hormone có tác dụng giảm đau, giúp con người hạnh phúc hơn, từ đó khiến mối quan hệ của bạn trở nên tốt hơn". Chẳng hạn các bạn đang theo đuổi một chương trình tập gym, nếu ngại tới phòng tập, hãy luyện tập luôn với nửa kia của mình tại nhà trong những ngày giá rét, hoặc dịp Tết này.

Cảm thấy an lành hạnh phúc hơn

Theo Tiến sĩ Jessica O'Reilly, tác giả của cuốn sách The New Sex Bible : khi quan hệ, não bạn giải phóng các loại hóa chất tạo cảm giác buồn ngủ như serotonin và opioid khiến bạn cảm thấy an lành hạnh phúc hơn.

Khi quan hệ não giải phóng ra serotonin và opioid khiến bạn cảm thấy an lành hạnh phúc hơn

Mặt khác cơ thể bạn sau khi hoạt động mạnh sẽ cảm thấy mệt hơn và khi cả hai nằm thư giãn thì sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Bạn sẽ thấy ăn ngon, ngủ yên trong những ngày Tết thì thật là hạnh phúc.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/ngay-tet-se-dam-am-hon-neu-ban-lam-chuyen-ay-n141107.htmlNguồn: https://suckhoedoisong.vn/ngay-tet-se-dam-am-hon-neu-ban-lam-chuyen-ay-n141107.html