Nạp bao nhiêu vitamin C vào cơ thể là đủ và có sức đề kháng tốt nhất?

Thứ Sáu, ngày 03/09/2021 01:00 AM (GMT+7)

Một nghiên cứu gần đây cho thấy, trung bình mỗi ngày tiêu thụ 95 mg vitamin C là đủ cho một người trưởng thành.

Một nghiên cứu mới đã sử dụng các kĩ thuật phân tích, thống kê hiện đại để phân tích lại dữ liệu từ một thí nghiệm vào năm 1944 và phát hiện ra rằng, lượng vitamin C tối thiểu hằng ngày trong cơ thể con người cao hơn nhiều so với mức 10 mg được khuyến nghị bởi các kết quả nghiên cứu vào thời điểm đó.

Để biết được lượng vitamin C cần nạp vào cơ thể bao nhiêu là đủ, các nhà khoa học đã tiến thành thí nghiệm với các thành viên đoàn thủy thủ và nhân viên hải quân trong một khoảng thời gian dài. Có 20 tình nguyện viên đã tham gia vào thí nghiệm này năm 1944 tại Viện nghiên cứu Sorby, Vương quốc Anh.

Philippe Hujoel, trưởng nhóm nghiên cứu của nghiên cứu mới cho biết: “Thí nghiệm về vitamin C này thực sự là một cú sốc lớn. Họ cho những người tham gia uống vitamin C nhưng với hàm lượng không đủ. Trong một khoảng thời gian dài, những người tham gia đã mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta không thể tiến hành một thí nghiệm như vậy trong nghiên cứu hiện tại”.

Thí nghiệm trên cho phép những người tham gia tiêu thụ 0mg, 10 mg, 70 mg vitamin C trong 9 tháng. Khi kết thúc thí nghiệm, những người không nạp đủ vitamin C phải bổ sung gấp loại vitamin này để sửa chữa những tổn thương trong cơ thể do thí nghiệm gây ra.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, thiếu hụt vitamin C sẽ khiến vết thương khó lành, chẳng hạn như sẹo không đủ độ cứng, thậm chí là mắc bệnh còi xương nghiêm trọng. Với thí nghiệm trước, các nhà nghiên cứu đã gây ra vết thương trên da của các thủy thủ, rồi tiến hành đo độ cứng của các vết sẹo trong giai đoạn thiếu vitamin C và giai đoạn phục hồi sau đó để xem mức vitamin C bao nhiêu là cần thiết.

Kết quả của thí nghiệm vào thời điểm đó tin rằng, 10 mg vitamin C mỗi ngày là đủ để ngăn ngừa bệnh còi xương ở cơ thể con người. Lượng tiêu thụ khuyến nghị hiện tại của Tổ chức Y tế Thế giới là 45 mg mỗi ngày, một phần dựa theo kết quả trong thí nghiệm năm đó.

Tuy nhiên, Philippe Hujoel cho biết, họ đã sử dụng các kĩ thuật thống kê hiện đại để phân tích lại dữ liệu năm đó và nhận thấy rằng, khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới vẫn còn quá thấp. Theo lượng ăn uống hằng ngày, nó không đủ để đảm bảo việc chữa lành vết thương bình thường của con người.

Phân tích dữ liệu thử nghiệm với một phương pháp mới cho thấy, đối với 97,5% người, trung bình bổ sung 95 mg vitamin C là đủ đề ngăn ngừa các triệu chứng như sẹo yếu. Lượng khuyến cáo này đã được Tổ chức Y học Quốc gia Hoa Kỳ công nhận và công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ.

Philippe Hujoel cũng nhắc nhở, phải mất một thời gian dài để hồi phục sau tình trạng thiếu hụt vitamin C. Những người tham gia năm đó phải uống trong bình 90 mg vitamin C mỗi ngày trong 6 tháng khi kết thúc thí nghiệm và họ vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn các triệu chứng khó lành vết thương.

