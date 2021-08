Vitamin C tăng sức đề kháng mùa dịch: Bổ sung sao cho đúng cách?

Bổ sung vitamin C không đúng cách vừa khiến cơ thể không hấp thụ được chất dinh dưỡng, lại có thể gây hại cho sức khỏe.

Theo Viện dinh dưỡng quốc gia, vitamin C là một vi chất rất quan trọng, giúp duy trì một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin C không chỉ có ở dạng thuốc tổng hợp, mà còn chứa trong các loại hoa quả, thực phẩm tự nhiên chúng ta ăn hằng ngày như cam, quýt, chuối, đu đủ, đậu hà lan, rau cải, bắp cải, khoai tây, bông cải xanh... Theo đó, tùy vào từng loại mà chúng ta sử dụng chất này đúng cách.

Trong khi đó vitamin C là loại chất tan trong nước nên khi dùng hàm lượng cao một lần cơ thể hấp thu không hết nên sẽ thải qua nước tiểu. Do đó, việc sử dụng vitamin C hàm lượng cao sẽ không hiệu quả bằng việc dùng hàm lượng nhỏ và bổ sung nhiều lần trong ngày.

Cần bổ sung vitamin C đúng cách. Ảnh: PLO

Đối với dạng vitamin C tổng hợp

Viện dinh dưỡng lưu ý, thống kê cho thấy, nếu dùng liều cao (1.000mg mỗi ngày) và kéo dài nhiều ngày có thể gây rối loạn tiêu hóa như nóng rát, chảy máu dạ dày hoặc tiêu chảy, gây hiện tượng thừa sắt, giảm độ bền của hồng cầu, giảm khả năng diệt khuẩn của bạch cầu.

Đối với người thiếu men G6PD mà dùng vitamin C liều cao, kéo dài có thể bị tán huyết. Ngoài ra, nếu dùng vitamin C thường xuyên, liều cao làm cho cơ thể dễ quen, khi không dùng sẽ cảm thấy mỏi mệt.

Việc sử dụng quá liều vitamin C có thể biểu hiện qua các dấu hiệu như xanh xao, hốc hác, thiếu máu, sụt cân liên tục, đau dạ dày, sốt, mất ngủ.

Do đó, việc sử dụng vitamin C tổng hợp cần phải tuân theo tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ. Bạn không nên coi vitamin C như một loại thuốc bổ, hay một thứ thuốc làm "mát" trong mùa nắng nóng.

Đối với vitamin C dạng tự nhiên

Vì đây là loại chất tan trong nước nên để cung cấp đủ lượng vitamin C khuyến nghị thì cần cung cấp liên tục thực phẩm giàu hàm lượng vitamin C trong chế độ ăn để duy trì liều lượng theo đúng nhu cầu.

Do đó, bạn nên ăn trái cây và rau quả giàu vitamin C hoặc nấu thực phẩm giàu vitamin C với lượng nước tối thiểu để tránh bị mất vitamin tan trong nước khi nấu chín.

Cần ăn hoa quả ngay sau khi gọt để tránh hao hụt vitamin C. Ảnh: Phan Anh

Ngoài ra để tránh hao hụt vitamin C ở rau củ quả, khi mua thực phẩm về, chúng ta cần tránh ánh năng mặt trời, rau và quả mua về tốt nhất sử dụng trong ngày.

Trong quá trình chế biến, không nên cắt, thái thực phẩm thành từng miếng nhỏ rồi mới đem đi rửa, vì việc này càng làm vitamin C dễ biến mất hơn. Tương tự, nên hạn chế cắt nhỏ, vò nát rau, quả khi chế biến, rửa nhẹ nhàng, nấu ở nhiệt độ vừa phải, để tránh thức ăn bị dập nạt và hao hụt vitamin C.

