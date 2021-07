4 loại rau dễ mua lại chứa nhiều vitamin C hơn cả cam

Thứ Tư, ngày 28/07/2021 10:00 AM (GMT+7)

Không chỉ cam mà một số loại rau như cải xoăn, súp lơ, bông cải xanh, ớt chuông cũng chứa hàm lượng vitamin C vô cùng phong phú.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa giúp cản thiện làn da và tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Loại chất này không chỉ có ở trong các loại quả như cam, chanh, ổi... mà còn chứa nhiều trong các loại rau xanh.

Healthline đã chỉ ra ba loại rau chứa hàm lượng vitamin C nhiều hơn hoặc tương đương cam.

Ớt chuông

Ớt chuông hay còn gọi là ớt Đà Lạt không chỉ là thực phẩm chứa lượng calo thấp mà còn là loại quả giàu vitamin C, và vitamin B, sắt, kali.

Trong đó ớt chuông màu đỏ là loại chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa hơn cả. Ước tính cứ trong mỗi 100g ớt màu đỏ thì có khoảng 140mg vitamin C, trong khi đó loại ớt màu xanh thì khoảng 80mg vitamin C cho mỗi 100g. Tuy nhiên hàm lượng này sẽ giảm đi khi được nấu chín.

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa khoảng 89mg vitamin C trong 100g. Ảnh: Hạ Quyên

Bông cải là loại thực phẩm hỗ trợ cho hệ miễn dịch và giúp chống lại ung thư. Nó chứa lượng vitamin C khoảng 89mg cho 100g bông cải, ngoài ra bông cải xanh cũng giàu beta-carotene, carotenoid, vitamin B (gồm cả folate), canxi, kẽm và chất xơ. Bông cải xanh nên được luộc hoặc hấp để giữ lại lượng vitamin, nếu không thì có thể làm mất đi các thành phần hiệu quả cho sức khỏe.

Súp lơ

Gi ống như bông cải xanh hay cải brussels, súp lơ cũng chứa hàm lượng vitamin C khá phong phú, có khoảng 46mg cho mỗi 100g súp lơ.

Ngoài ra loại rau này còn chứa một vài hoạt chất chống ung thư, vitamin B (bao gồm cả folat) và vitamin K. Do đó, để tránh hao hụt chất dinh dưỡng, bạn có thể luộc và hấp loại rau này để ăn.

Cải kale (cải xoăn)

Theo trang báo Hufflingtonpost.com: Trong 60 gam cải xoăn có 134% lượng vitamin C khuyến nghị mỗi ngày. Để dễ so sánh, trong 1 quả cam (khoảng 131 gam) chỉ có 113% lượng vitamin C cần thiết.

Trong 60g cải xoăn đã chứa khoảng 134% lượng vitamin C khuyến nghị mõi ngày. Ảnh: DũngDT

Cải kale còn là một nguồn dồi dào vitamin A và canxi, ước tính trong 100g cải xoăn có tới 150mg canxi, trong khi đó 1 cố sữa đầy chỉ có khoảng 125mg lượng canxi cung cấp cho cơ thể.

Có thể thấy đây là loại rau tốt cho cơ thể, vừa nâng cao sức đề kháng, vừa không chứa nhiều calo, giúp bạn kiểm soát cân nặng tốt hơn.

