Đồ uống hủy hoại gan nhanh nhất

Gan là một cơ quan thiết yếu trong cơ thể, đảm nhận hơn 500 chức năng khác nhau, bao gồm tiêu hóa protein, lưu trữ khoáng chất, sản xuất mật và lọc máu. Giữ cho gan khỏe mạnh là điều vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

Bác sĩ người Mỹ Eric Berg, một chuyên gia chỉnh hình và tác giả chuyên về dinh dưỡng đã giúp hàng trăm người cải thiện sức khỏe, cảnh báo về loại đồ uống có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe gan. "Đồ uống tệ nhất cho gan của bạn không phải là nước ngọt có xi-rô ngô chứa hàm lượng fructose cao. Và thậm chí không phải là bia hay rượu vang. Uống thứ này là cách nhanh nhất để hủy hoại gan của bạn", Tiến sĩ Berg nói trong một video trên Instagram.

Bác sĩ Berg chỉ ra đồ uống tệ nhất cho gan chính là rượu mạnh. "Tôi đang nói đến rượu có nồng độ cao 90%", ông cho biết. Theo bác sĩ, hai ly đồ uống này có thể nhanh chóng phá hủy gan. Khi tiêu thụ hai ly rượu mạnh, gan phải phân hủy và tiêu hóa một sản phẩm phụ độc hại gọi là acetaldehyde - chất này giết chết các tế bào gan, gây viêm và suy yếu khả năng tái tạo gan.

Ảnh: Deposit Photos

Rượu là một chất gây ảo giác và gây nghiện, có thể tổn hại cho sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhấn mạnh rằng không có mức cồn nào là an toàn để tiêu thụ. Trong khi tất cả các loại đồ uống chứa cồn đều có thể gây căng thẳng cho gan, rượu mạnh nồng độ cao đặc biệt nguy hại do hàm lượng cồn cô đặc. Không giống bia hoặc rượu vang, thường chứa 5-12% cồn, rượu mạnh hoặc rượu ngũ cốc có thể đạt tới 90% cồn theo thể tích. Sức mạnh này đẩy nhanh quá trình sản xuất acetaldehyde, làm quá tải các con đường giải độc của gan.

Việc tiêu thụ rượu chứa nồng độ cồn cao trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng viêm và stress oxy hóa, làm suy yếu khả năng tự phục hồi của gan. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến tổn thương không thể phục hồi, cuối cùng dẫn đến suy gan.

Bác sĩ Carina Ferreira-Borges, Quyền Trưởng Bộ phận Quản lý Bệnh không lây và Cố vấn Khu vực về Rượu và Ma túy bất hợp pháp tại Văn phòng Khu vực châu Âu của WHO, từng nói: "Không quan trọng bạn uống bao nhiêu - nguy cơ đối với sức khỏe của người uống bắt đầu từ giọt rượu đầu tiên. Điều duy nhất chúng ta có thể khẳng định chắc chắn là: Bạn uống càng nhiều càng có hại - hay nói cách khác, bạn uống càng ít càng an toàn".