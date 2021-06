Loại vitamin quan trọng đối với việc phòng ngừa COVID-19

Thứ Năm, ngày 03/06/2021 15:05 PM (GMT+7)

Các đặc tính chống viêm của vitamin C và những kết quả đầy hứa hẹn mà nó đã cho thấy trong điều trị cảm lạnh thông thường, đã khiến các bác sĩ lâm sàng sử dụng nó như một liệu pháp bổ trợ trong điều trị COVID-19.

Loại vitamin quan trọng bảo vệ sức khỏe

Vitamin C, còn được gọi là axit ascorbic, là một chất dinh dưỡng hòa tan trong nước. Axit ascorbic rất quan trọng đối với các phản ứng miễn dịch chống lại nhiễm trùng. Nó có đặc tính chống viêm, điều hòa miễn dịch, chống oxy hóa, chống huyết khối, kháng vi-rút và đóng một vai trò thiết yếu trong việc sửa chữa mô.

Trái cây họ cam quýt rất giàu vitamin C. Ảnh: NHẬT LINH

Vitamin C có tác dụng đối với cảm lạnh thông thường, nó có thể giúp giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh. Việc tiêm vitamin C vào tĩnh mạch có thể làm giảm sự chuyển đổi ở bệnh nhân từ nhiễm trùng nhẹ sang giai đoạn quan trọng của COVID-19.

Nó điều chỉnh giảm nguy cơ xảy ra “cơn bão cytokine” của Hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS) xảy ra trong chu kỳ sau của bệnh COVID-19. Nó cũng bảo vệ nội mô (một màng mỏng lót bên trong tim và mạch máu) khỏi bị tổn thương do oxy hóa.

Một số nghiên cứu về vitamin C đang được tiến hành trên khắp thế giới để xác nhận vai trò của nó trong việc giảm thiểu COVID-19 và để hiểu rõ hơn về tiềm năng điều trị của nó. Người ta đã khuyến cáo rằng, những người thuộc nhóm nguy cơ cao về tử vong do COVID-19 nên được khuyến khích bổ sung Vitamin C hàng ngày.

Làm thế nào để chúng ta có được liều lượng Vitamin C hằng ngày?

Con người phụ thuộc vào vitamin C từ nguồn cung cấp dinh dưỡng trong trái cây và rau quả, vì cơ thể chúng ta không sản xuất ra nó.

Chế độ ăn uống được khuyến nghị (RDA) của vitamin C đối với nam giới từ 19 tuổi trở lên là 90 mg và 75 mg đối với phụ nữ mỗi ngày.

Hút thuốc có thể làm cạn kiệt mức vitamin C trong cơ thể, vì vậy RDA khuyến nghị người hút thuốc nên bổ sung thêm 35 mg. Đối với bà mẹ mang thai và cho con bú, RDA tăng lên lần lượt là 85 mg và 120 mg. Giới hạn trên là 2000 mg mỗi ngày, nếu vượt quá số lượng này có thể gây đau dạ dày ruột và tiêu chảy.

Ớt chuông xanh và đỏ chứa nhiều vitamin C hơn quả cam. Ảnh: NHẬT LINH

Có rất nhiều loại thực phẩm khác nhau rất giàu vitamin C để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Một số loại trái cây và rau quả có nguồn vitamin C cao nhất bao gồm: dưa lưới, trái cây có múi (như chanh, cam và bưởi), trái kiwi, trái xoài, ớt chuông đỏ và xanh, cải xoăn, bông cải xanh, đu đủ, trái dứa, dâu tây, quả mâm xôi, quả việt quất và nam việt quất, dưa hấu,…

Nên ăn trái cây và rau sống bất cứ khi nào có thể. Tốt nhất nên dùng vitamin C ở dạng thô, vì nhiệt và ánh sáng có thể phá hủy lượng vitamin trong thực phẩm. Khi bạn nấu chúng, một số chất dinh dưỡng quan trọng có thể bị mất đi. Ngoài ra, nấu trong nước cũng có thể làm cho vitamin ngấm vào chất lỏng và khi chất lỏng không được tiêu thụ, bạn có thể không nhận được vitamin C, theo Yahoo Lifestyle India.

Nguồn: https://plo.vn/an-sach-song-khoe/loai-vitamin-quan-trong-doi-voi-viec-phong-ngua-covid19-989342....Nguồn: https://plo.vn/an-sach-song-khoe/loai-vitamin-quan-trong-doi-voi-viec-phong-ngua-covid19-989342.html