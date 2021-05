Loại thực phẩm rẻ tiền giúp tăng cường sức khỏe trong mùa dịch

Chủ Nhật, ngày 30/05/2021 14:00 PM (GMT+7)

Để tăng cường sức khoẻ cho gia đình trong mùa dịch COVID-19, các bà nội trợ chớ bỏ qua 6 thực phẩm này.

Dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, vì thế ngoài thực hiện 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) theo chỉ dẫn của Bộ Y tế, người dân cũng cần nâng cao sức khỏe để tăng cường phòng chống dịch. Dưới đây là những thực phẩm vô cùng dễ mua, ít tốn kém nhưng có tác dụng hỗ trợ cơ thể, tăng sức đề kháng, theo Cục an toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

1. Gừng

Gừng lâu nay như một vị thuốc được nhiều người sử dụng khi bị cảm, ốm thông thường, bởi chúng có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Ngoài ra gừng còn giúp giảm viêm, giảm đau, giúp ngăn ngừa, điều trị các bệnh viêm nhiễm khác.

Gừng có tác dụng tăng miễn dịch trong cơ thể. Ảnh: N.A

Theo đó, người dân có thể dùng gừng như gia vị trong bữa ăn, hoặc dùng nấu chín, món tráng miệng, hay pha trà gừng để uống.

2. Nghệ

Cũng tương tự gừng, nghệ có tác dụng kháng viêm trong rất nhiều bài thuốc. Ngoài ra, hàm lượng curcumin cao có trong nghệ còn giúp chống cảm cúm. Bên cạnh đó, loại củ này còn cung cấp khá nhiều vitamin, khoáng chất như vitamin C, K, E, Kali, canxi, sắt… và còn nhiều chất chống oxy hóa, kháng viêm khác.

3. Tỏi

Theo các nghiên cứu y khoa, việc tiêu thụ tỏi có thể giúp giảm huyết áp, làm chậm quá trình xơ cứng động mạch. Ngoài ra, tỏi còn chứa rất nhiều vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, từ đó giúp nâng cao sức đề kháng da.

4. Đu đủ

Không khó để tìm mua một quả đu đủ vào các mùa trong năm. Đây là loại trái cây chứa rất nhiều vitamin C. Theo nhiều nghiên cứu, loại trái cây này chứa đến 224% lượng vitamin C được khuyến nghị mỗi ngày. Không những vậy, đu đủ còn có chứa papain, một loại enzyme tiêu hóa có tác dụng chống viêm. Ngoài ra, đây còn là nguồn cung cấp kali, vitamin B và axit folic, những dưỡng chất có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

5. Ăn trái cây họ cam, quýt

Trái cây nhà họ cam, quýt cung cấp nhiều vitamin C cho cơ thể. Ảnh: Phan Anh

Vitamin C đóng vai trò không nhỏ trong việc tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, bởi dưỡng chất này giúp làm tăng khả năng sản sinh của bạch cầu trong máu. Tuy nhiên, cơ thể con người lại không thể tự sản sinh hoặc tổng hợp vitamin C mà cần phải được cung cấp thông qua các loại thực phẩm để duy trì sức khỏe. Các loại trái cây họ cam quýt như bưởi, cam, chanh... là những nguồn rất giàu vitamin C.

6. Bông cải xanh

Loại thực phẩm này chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe như vitamin A, C, E, chất xơ và các chất chống oxy hóa khác. Đây là một trong những loại rau tốt cho sức khỏe, có thể đưa vào chế độ ăn mỗi ngày.

