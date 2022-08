Liên tiếp nhiều bác sĩ bị hành hung, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an vào cuộc

Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị công an địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn về một số nội dung, cụ thể:

Điều tra, xác minh làm rõ các hành vi và đối tượng gây bạo hành trong bệnh viện, xử lý nghiêm và truy cứu trách nhiệm hình sự (nếu có phạm tội).

(Ảnh minh họa).

Đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung quanh bệnh viện như các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phục vụ người dân khi đến khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn giao thông trước các cổng bệnh viện.

Hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, trang bị các thiết bị kỹ thuật bảo đảm an ninh, bảo vệ tại bệnh viện; phối hợp tập huấn, nâng cao trình độ bảo vệ, phản ứng nhanh với các tình huống gây rối, đánh nhau, hành hung tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Xây dựng và thử nghiệm, triển khai mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự tại các bệnh viện.

Tăng cường lực lượng tuần tra, bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực có bệnh viện lớn, có lượng người đến đông khám bệnh, chữa bệnh.

Thiết lập, củng cố mạng lưới đường dây nóng của lực lượng Cảnh sát cơ động và cơ quan công an gần nhất cho Bệnh viện và điểm nóng hay xảy ra mất an ninh trật tự bệnh viện trên địa bàn để kịp thời gọi và hỗ trợ khẩn cấp trước các tình huống nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Trước đó, trong thời gian qua, tại các bệnh viện liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người bệnh, người nhà người bệnh hành hung nhân viên y tế làm mất trật tự, an ninh, an toàn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, tinh thần, tính mạng của nhân viên y tế, điển hình một số vụ việc sau:

Ngày 27/7/2022 tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), bác sĩ P.H.T. bị một người nhà bệnh nhi đẩy vào tường, bóp cổ khi đang đợi gắp xương cá cho bé gái.

Ngày 30/7/2022, tại khoa ngoại chấn thương - BVĐK tỉnh Vĩnh Long, một bệnh nhân cầm dao rượt đuổi nhân viên y tế.

Ngày 6/8/2022, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), có thêm một bác sĩ bị tấn công bởi một vật bằng sắt nhọn.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/lien-tiep-nhieu-bac-si-bi-hanh-hung-bo-y-te-de-nghi-bo-cong-an-vao-c...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/lien-tiep-nhieu-bac-si-bi-hanh-hung-bo-y-te-de-nghi-bo-cong-an-vao-cuoc-1385463.ngn