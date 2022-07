Nhiều người bị hoại tử xương hàm sau mắc COVID-19: Bộ Y tế kết luận nguyên nhân

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, đã nhận được báo cáo của Hội đồng chuyên môn về nguyên nhân người bệnh bị hoại tử xương hàm sau mắc COVID-19.

Hội đồng chuyên môn đã họp vào chiều 18/7/2022 tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM.

Hội đồng chuyên môn đã nghe các báo cáo về những bệnh nhân hoại tử xương hàm mặt mà Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tiếp nhận, nghiên cứu các tài liệu khoa học trong y văn thế giới liên quan đến bệnh lý trên, thảo luận để đưa ra các kết luận về nguyên nhân gây bệnh, các khuyến cáo về các dấu hiệu gợi ý chẩn đoán sớm và điều trị.

Bác sĩ thăm hỏi 3 bệnh nhân hoại tử nặng xương vùng sọ - mặt, viêm xoang trên bệnh nhân có tiền sử từng mắc COVID-19. (Ảnh: SKĐS).

Đối với 13 trường hợp bệnh nhân đã được điều trị, bệnh viện tiếp tục cho theo dõi định kỳ, tiếp tục thu thập dữ kiện diễn tiến bệnh để bổ sung vào dữ liệu nghiên cứu và can thiệp sớm nếu cần. Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo chuyên môn của Cục Quản lý khám, chữa

Hội đồng kết luận hoại tử xương sọ - mặt là một bệnh lý ít gặp, không phải là một bệnh lạ. Bệnh có thể xảy ra trên bệnh nhân xạ trị vùng đầu mặt cổ, lạm dụng thuốc chống loãng xương Bisphosphonate, viêm cốt tủy xương hàm do nguyên nhân từ răng và nhiễm trùng máu, chấn thương sọ - mặt, các tình trạng viêm xoang hàm do nấm, do rối loạn chuyển hóa (bệnh Paget)...

24 trường hợp bị hoại tử xương sọ-mặt tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy thời gian qua liên quan đến thiểu dưỡng cục bộ của xương sọ - mặt và bội nhiễm với nhiều nguyên nhân khác nhau, cần được nghiên cứu thêm. Các bệnh nhân này có tiền sử mắc COVID-19.

Theo Hội đồng, các dấu hiệu lâm sàng gợi ý chẩn đoán sớm trên bệnh nhân có tiền sử mắc COVID-19 gồm sưng, đau sọ - mặt kéo dài, rò mủ trong miệng, ngoài mặt, nhiều răng lung lay bất thường, loét niêm mạc, lộ xương.

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, các cơ sở y tế cần thực hiện hội chẩn các chuyên khoa liên quan, chụp cắt lớp vi tính là phương tiện tốt nhất để chẩn đoán sớm hoại tử xương sọ - mặt.

Về điều trị, cần phối hợp các chuyên khoa liên quan, phẫu thuật loại bỏ các tổ chức hoại tử.

Ông Khuê nhấn mạnh: Hoại tử xương vùng hàm mặt không phải là bệnh mới, bệnh lạ vì thế người dân có thể yên tâm. Trước đây, do thiếu thốn về thuốc men, thuốc tốt các bác sĩ gặp nhiều nhưng nay ít hơn.

Đại diện Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng vì hiện nay có các phương tiện chẩn đoán bệnh, các bác sĩ giỏi đã làm chủ được kỹ thuật, có thuốc kháng sinh để điều trị.

Trước đó, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin thời gian gần đây, một số bệnh viện tại TP.HCM đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị hoại tử xương hàm bất thường trong đó có một số ca tử vong. Đặc điểm chung của bệnh lý này là xảy ra chủ yếu trên bệnh nhân có đái tháo đường, có dùng thuốc corticoid và hậu COVID-19.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM và Bệnh Viện Chợ Rẫy đề nghị báo cáo nhanh tình hình người bệnh đến khám, điều trị, kết quả điều trị bệnh hoại tử xương hàm từ tháng 2/2022 đến nay.

