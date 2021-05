Kỳ tích sống sót của em bé sinh non nặng vỏn vẹn 450 gam, bé như bàn tay

Thứ Hai, ngày 03/05/2021 01:00 AM (GMT+7)

Tính tới thời điểm hiện tại, việc cứu sống em bé này giống như một phép màu.

Trang Sina đưa tin, cô Vương ở Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bị vỡ ối sinh non ở tuần thứ 23. Sau đó, cô được chuyển đến Bệnh viện số 2 của Đại học Sơn Đông và hạ sinh một bé gái nặng vỏn vẹn 450 gam, kích thước lớn hơn bàn tay một chút xíu, bị nhiễm trùng nặng trong tử cung, da và mạch máu chưa phát triển, thở yếu.

Ngay lập tức, em bé được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ sử dụng dây rốn làm ống thông tĩnh mạch và động mạch, truyền chất dinh dưỡng vào để duy trì sự sống, đồng thời tiếp tục theo dõi huyết áp để đề phòng tổn thương não do tụt huyết áp khiến em bé không tự thở được. Sau 2 lần nhiễm trùng, viêm phổi nhiều lần, bệnh lý võng mạc do sinh non, tình trạng của em bé dần dần được cải thiện.

Sau 100 ngày chăm sóc, em bé hiện đã có thể tự thở và bú bình, tuổi thai đã đạt 37 tuần và cân nặng tăng lên 2600 gram. Cuối cùng, em bé đã được xuất viện về nhà vào ngày 28 tháng 4. Các bác sĩ cho biết, em bé này là trẻ sinh non nhẹ cân nhất còn sống sót ở Sơn Đông.

Nguồn: http://danviet.vn/ky-tich-song-sot-cua-em-be-sinh-non-nang-von-ven-450-gam-be-nhu-ban-tay-502021...Nguồn: http://danviet.vn/ky-tich-song-sot-cua-em-be-sinh-non-nang-von-ven-450-gam-be-nhu-ban-tay-502021350584181.htm