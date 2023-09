Kiểu thở kỳ lạ của đứa bé lại là dấu hiệu của căn bệnh cực nguy hiểm

Em bé tên là Alfie Gee, đến từ Elgin ở Scotland. Vào 1 đêm, mẹ em bé nhận ra rằng da của Alfie trở nên nhợt nhạt và xuất hiện các đốm, đồng thời cổ hóp vào khi em thở trong lúc ngủ.

Alfie được đưa tới bệnh viện. Sau đó, các bác sĩ nhanh chóng xác định đứa trẻ đang bị nhiễm trùng huyết, phản ứng quá mức và đe dọa tính mạng. Nhiễm trùng huyết có thể dẫn đến suy nội tạng và tử vong.

Bên cạnh đó, các bác sĩ đã xác định rằng, nhiễm trùng huyết mà Alfie gặp phải là do viêm màng não E-Coli.

Viêm màng não là một bệnh nhiễm trùng màng bảo vệ bao quanh não và tủy sống (màng não).

Nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, nhưng phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và thanh niên.

Viêm màng não có thể rất nghiêm trọng nếu không được điều trị nhanh chóng. Nó có thể gây ngộ độc máu đe dọa tính mạng (nhiễm trùng huyết) và dẫn đến tổn thương vĩnh viễn cho não hoặc dây thần kinh.

Theo NHS (Dịch vụ Y tế quốc gia Anh), các triệu chứng của viêm màng não và nhiễm trùng huyết bao gồm:

- Nhiệt độ cao (sốt)

- Tay chân lạnh

- Nôn mửa

- Lú lẫn

- Thở gấp

- Đau cơ và khớp

- Da nhợt nhạt, lốm đốm (điều này có thể khó nhìn thấy hơn trên da nâu hoặc đen)

- Phát ban (điều này có thể khó nhìn thấy hơn trên da nâu hoặc đen)

- Đau đầu

- Cứng 1 bên cổ

- Nhạy cảm với ánh sáng

- Rất buồn ngủ và khó đánh thức

- Co giật

Các em bé cũng có thể xuất hiện các triệu chứng sau:

- Từ chối người lớn

- Cáu kỉnh

- Có tiếng kêu the thé

- Có một cơ thể cứng hoặc mềm hơn bình thường hoặc không phản ứng

- Có một điểm mềm phình ra trên đỉnh đầu

Viêm màng não lây lan như thế nào

Viêm màng não thường do nhiễm trùng từ vi khuẩn hoặc virus gây ra. Viêm màng não do vi khuẩn hiếm hơn nhưng nghiêm trọng hơn viêm màng não do vi rút.

Nhiễm trùng gây viêm màng não có thể lây lan qua:

- Hắt xì

- Ho

- Hôn nhau

Phương pháp điều trị viêm màng não

Những người nghi ngờ bị viêm màng não thường sẽ được xét nghiệm tại bệnh viện để xác định chẩn đoán và kiểm tra xem tình trạng này là kết quả của nhiễm vi-rút hay vi khuẩn.

Viêm màng não do vi khuẩn thường cần được điều trị tại bệnh viện ít nhất một tuần.

Phương pháp điều trị bao gồm:

- Đưa trực tiếp kháng sinh, chất lỏng vào tĩnh mạch

- Thở oxy qua mặt nạ

Các biến chứng của viêm màng não

Một số biến chứng phổ biến nhất liên quan đến viêm màng não là:

- Mất thính giác, có thể là một phần hoặc toàn bộ. Những người bị viêm màng não thường sẽ được kiểm tra thính giác sau một vài tuần để kiểm tra xem có vấn đề gì không

- Co giật tái phát (động kinh)

- Vấn đề với trí nhớ và sự tập trung

- Vấn đề phối hợp, chuyển động và cân bằng

- Khó khăn trong học tập và các vấn đề về hành vi

- Mất thị lực, có thể là một phần hoặc toàn bộ

- Mất tứ chi – đôi khi cần phải cắt cụt chi để ngăn chặn nhiễm trùng lây lan khắp cơ thể và loại bỏ các mô bị tổn thương

- Các vấn đề về xương và khớp, chẳng hạn như viêm khớp

- Vấn đề về thận

Nguồn: [Link nguồn]