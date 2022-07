3 dấu hiệu quan trọng cảnh báo viêm màng não ở trẻ nhỏ, bố mẹ cần lưu ý

Các dấu hiệu viêm màng não nguy hiểm mà cha mẹ cần theo dõi sát tình trạng của trẻ bao gồm: Co giật: toàn thân hoặc có thể khu trú ở tay, chân, mắt, miệng. Một số trường hợp trẻ có thể bị co giật đơn thuần do sốt cao, nhưng cũng có thể do rối loạn điện giải. Rối loạn ý thức: ban đầu trẻ sẽ dễ bị kích động, sau đó trẻ có thể rơi vào tình trạng lờ đờ, ngủ li bì, hôn mê. Trẻ có biểu hiện đau đầu, nôn, cứng gáy, sợ ánh sáng, liệt mặt, liệt hoặc giảm vận động ở tay, chân hoặc nửa người.