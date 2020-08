Hà Nội: 2 người ngộ độc Pate Minh Chay đang rất nặng, một cụ ông phải thở máy

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 15:38 PM (GMT+7)

Theo bác sĩ phụ trách điều trị, các bệnh nhân bị ngộ độc do Clostridium botulinum - 1 dạng rất hiếm, mỗi lọ thuốc giải độc có giá trên 185 triệu VNĐ.

Bệnh nhân đang được điều trị tại BV Bạch Mai

Ngày 31/8, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách, Trung tâm Chống độc (BV Bạch Mai) cho biết, hiện tại BV đang điều trị cho 2 trường hợp nặng.

Theo bác sĩ Nguyên, hai bệnh nhân đang điều trị do ngộ độc là vợ chồng. Trong đó, chồng 70 tuổi, vợ 68 tuổi.

Qua khai thác tiền sử được biết, từ đầu tháng 7, vợ chồng bệnh nhân đã ăn hết một lọ Pate Minh Chay mua qua mạng. Sau đó, vợ chồng bệnh nhân mua thêm 1 lọ nữa. Khi ăn gần hết lọ thứ 2, vợ chồng bệnh nhân xuất hiện biểu hiện đau họng, sụp mi, khó nuốt, yếu tay, chân và khó thở nên đến BV Lão khoa TƯ thăm khám rồi chuyển sang BV Bạch Mai ngày 18/8.

Theo bác sĩ Nguyên, bệnh nhân nhập viện với biểu hiện liệt lan tỏa, liệt từ vùng đầu mặt cổ, liệt lan xuống tới tay, chân, liệt cả hai bên. Đây là những biểu hiện liệt phổ biến, đặc trưng của ngộ độc do vi khuẩn C.Botulinum gây ra.

Hiện nay, bệnh nhân nam trong tình trạng nặng, dù đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân liệt hoàn toàn, không thể thở được và phải phụ thuộc vào máy thở. Bệnh nhân nữ cũng bị liệt cơ, ngồi dậy phải có người đỡ, không tự ăn được và luôn có nguy cơ bị sặc, viêm phổi.

Ngoài 2 bệnh nhân trên, sáng ngày 31/8, có 4 bệnh nhân đến BV Bạch Mai thăm khám và mang theo lọ Pate Minh Chay. Một nữ bệnh nhân cho biết, trước đó có ăn pate Minh Chay. Sau ăn một thời gian thì có biểu hiện yếu cơ, sụp mi nhưng không rõ nguyên nhân. Bệnh nhân đã đi tới một số cơ sở y tế điều trị và sau khi nghe thông tin về Pate Minh chay có độc tố nên đã tới BV Bạch Mai để thăm khám lại.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, ngộ độc do Clostridium botulinum rất hiếm. Đây là độc tố thần kinh thường có trong đồ ăn được đóng trong gói, hộp, túi, lọ kín với điều kiện không đảm bảo độ pH và độ mặn. Hiện nay, thuốc điều trị ngộ độc này rất hiếm, tại Việt Nam hiện không có loại thuốc điều trị này.

BS Nguyên cho biết, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, do chưa có thuốc giải độc, BV đã làm việc với Bộ Y tế, các Trung tâm chống độc tại Thái Lan, tổ chức WHO ở Thái Lan, Việt Nam và được biết ở Thái Lan có thuốc giải độc nên tức tốc đặt mua 2 lọ. Sau 10 ngày, thuốc đã về tới Việt Nam và được sử dụng cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyên cho biết, loại thuốc giải độc trên do Canada sản xuất, giá bán là 8.000 USD/lọ (khoảng hơn 185 triệu VNĐ). Tuy nhiên, do là thuốc hiếm nên chi phí do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chi trả.

Dấu hiệu ngộ độc do vi khuẩn C.Botulinum

Theo bác sĩ Nguyên, thông thường bệnh khởi phát sau khi ăn từ 12-36 tiếng và chậm nhất sau 1 tuần. Với những trường hợp nhẹ hơn, việc điều trị bổ trợ là chủ yếu. Tuy nhiên, mhững người ngộ độc nặng, nhược cơ do ngộ độc độc tố Clostridium botulinum phải thở máy ít nhất trong 2 tháng. Quá trình điều trị sau đó sẽ kéo dài nhiều tháng nữa để hồi phục. Đó là chưa kể nguy cơ bệnh nhân có thể mắc thêm các bệnh khác do việc thở máy kéo dài.

Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-2-nguoi-ngo-doc-pate-minh-chay-dang-rat-nang-mot-cu-ong-phai-tho-may-50...Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-2-nguoi-ngo-doc-pate-minh-chay-dang-rat-nang-mot-cu-ong-phai-tho-may-50202031815391481.htm