Giá thuốc Molnupiravir: Sẽ chỉ dưới 300.000 đ/hộp

Thứ Hai, ngày 21/02/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày 20/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Ðỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế sẽ họp với 3 doanh nghiệp trong nước sản xuất thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir điều trị COVID-19 về quá trình cung ứng, sử dụng, chất lượng và giá cả.

Thuốc Molnupiravir cấp cho F0 điều trị tại nhà. Ảnh: Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM

Lãnh đạo Bộ Y tế thông tin, về nguyên tắc, 3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir được cấp phép khẩn cấp để điều trị miễn phí cho người dân. Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng xin ý kiến, ngoài phần điều trị miễn phí ở cơ sở, có thể cho bán tại các cơ sở đăng kí, kinh doanh về thuốc. Việc này nhằm để người dân khi là F0 có thể chủ động mua về điều trị tại nhà, theo đơn của bác sĩ kê. Về công suất sản xuất của các đơn vị vừa được cấp phép sản xuất thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir, các chuyên gia cho biết còn liên quan tới nguồn nguyên liệu, nhu cầu thị trường... Tuy nhiên, 1 trong 3 nhà sản xuất từ cuối tháng 12/2021 đã tiếp nhận 1 tấn nguyên liệu để điều chế 4,75 triệu viên thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir. Tuần tới, các công ty sẽ kê khai về cơ cấu giá thành, cách tính giá tới Cục Quản lí dược. Đây là khâu quan trọng để thuốc có thể được tham gia đấu thầu vào cơ sở y tế. Theo nhiều nguồn tin từ công ty sản xuất thuốc, dự kiến giá bán khoảng dưới 300.000 đồng/hộp, thậm chí có thể thấp hơn nếu sản xuất với số lượng lớn.

Thông tin từ Bộ Y tế cho hay, 3 loại thuốc sản xuất trong nước (có thành phần hoạt chất Molnupiravir) được chỉ định điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất 1 yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Liều dùng khuyến cáo cho người trưởng thành là uống 800mg Molnupiravir mỗi 12 giờ trong 5 ngày. Độ an toàn và hiệu quả của Molnupiravir khi sử dụng trong khoảng thời gian dài hơn 5 ngày chưa được xác định.

Trong phụ lục đi cùng quyết định cấp phép của Cục Quản lí Dược nêu rõ: “Nên uống Molnupiravir sớm nhất có thể sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19 và trong vòng 5 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng”. Nếu quên một liều trong vòng 10 giờ so với thời điểm cần sử dụng thuốc, bệnh nhân nên uống ngay khi có thể và tiếp tục uống theo chế độ liều thông thường. Nếu quá 10 giờ, bệnh nhân không nên uống lại liều đã quên mà cần uống liều kế tiếp theo lịch trình. Không dùng gấp đôi liều để bù lại liều đã quên. Không được sử dụng Molnupiravir quá 5 ngày liên tiếp; không sử dụng Molnupiravir để dự phòng trước hay sau phơi nhiễm; không sử dụng để điều trị khởi đầu cho bệnh nhân cần nhập viện do COVID-19 do chưa ghi nhận lợi ích của Molnupiravir khi khởi đầu sử dụng ở đối tượng này. Các bệnh nhân đã được sử dụng Molnupiravir trước khi nhập viện có thể tiếp tục sử dụng thuốc cho đủ liệu trình điều trị.

Những tác dụng phụ

Trước đó các thành viên Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng kí lưu hành thuốc (Bộ Y tế đã thống nhất về cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc. Cụ thể, Molnupiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. Phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng. Dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ Molnupiravir, không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng. Molnupiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn. Ngoài ra, Molnupiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng, mặc dù rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều Molnupiravir cuối cùng.

Để đảm bảo an toàn, hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc Molnupiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo, thận trọng của thuốc. Không tự ý mua, sử dụng thuốc Molnupiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường. Trong quá trình sử dụng thuốc Molnupiravir, nếu gặp phải bất kì phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời.

Nguồn: https://tienphong.vn/gia-thuoc-molnupiravir-se-chi-duoi-300-000-d-hop-post1417671.tpoNguồn: https://tienphong.vn/gia-thuoc-molnupiravir-se-chi-duoi-300-000-d-hop-post1417671.tpo