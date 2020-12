Đồ uống nên uống khi đói để giảm cân nhanh

Chủ Nhật, ngày 20/12/2020 08:00 AM (GMT+7)

Uống những thức uống hỗ trợ giảm cân này cùng với thực phẩm lành mạnh và tập luyện, có thể đẩy nhanh quá trình giảm cân của bạn.

Nước ép khổ qua

Khổ qua chứa nhiều sắt, magiê, kali, vitamin C và chất xơ. Uống một ly nước ép khổ qua giúp giữ lượng đường trong máu ổn định, cần thiết cho việc quản lý cân nặng. Nước ép khổ qua sẽ kích hoạt insulin, ngăn chặn việc lưu trữ đường trong cơ thể dưới dạng chất béo.

Ngoài ra, khổ qua có hàm lượng calo, chất béo và carbohydrate thấp, sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn giảm cân. Uống một ly nước ép khổ qua khi đói sẽ lấp đầy dạ dày của bạn và ngăn bạn nạp vào cơ thể lượng calo không cần thiết.

Nước chanh

Một cốc nước ấm kết hợp với vài giọt chanh có thể thúc đẩy sự trao đổi chất của cơ thể, bằng cách tăng cường hệ tiêu hóa và tạo ra quá trình oxy hóa.

Nước chanh rất ít calo, thời gian tốt nhất để tiêu thụ nước chanh là buổi sáng. Buổi sáng được cho là thời điểm tốt nhất để bạn nỗ lực giảm cân vì lúc này sự trao đổi chất đang ở mức cao nhất.

Uống nước chanh vào buổi sáng rất tốt cho việc giảm cân. Ảnh: Unsplash

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền có rất nhiều chất xơ, giúp chúng ta no lâu hơn. Uống nước ép củ dền giúp giảm cân bằng cách cung cấp một lượng calo thấp. Vì vậy, loại nước ép này sẽ lý tưởng cho những người đang cố gắng giảm cân.

Ngoài ra, củ dền còn có các khoáng chất và vitamin tốt cho sức khỏe. Uống nước ép củ dền giúp giảm cân bằng cách cung cấp một lượng calo thấp.

Nước quế

Sự kết hợp của chanh, mật ong và quế rất tốt cho việc giảm cân. Nó cũng bảo vệ bạn chống lại nhiều tình trạng sức khỏe và nhiễm trùng. Bạn có thể đun sôi một thanh quế trong nước, vắt một quả chanh vào và thêm một ít mật ong vào và pha nước uống.

Giống như mật ong, quế có nhiều dược tính. Quế có chứa các đặc tính chống vi khuẩn và chống ký sinh trùng. Ngoài ra, nó còn chứa chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe dưới nhiều hình thức khác nhau.

Bên cạnh đó, loại gia vị này cũng có khả năng làm giảm huyết áp và cholesterol. Nó có thể giúp tăng cường trao đổi chất và cải thiện chức năng insulin, do đó hỗ trợ giảm cân, theo The Times of India.

