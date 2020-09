Độ tuổi trung bình của các ca bệnh tử vong liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 01:00 AM (GMT+7)

Đến ngày 1/9, Việt Nam ghi nhận 34 ca tử vong do liên quan đến COVID-19.

Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 34 ca trong khi đó, tổng cộng số ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại Việt Nam là 1.044 ca, chiếm 3,54%.

Đa phần các trường hợp tử vong ở Việt Nam đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.

Nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam.

Theo thống kê, độ tuổi trung bình của các ca bệnh tử vong liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam là 60,04 tuổi. (Trong khi đó, tại Pháp, hơn 80% ca tử vong do COVID-19 trên 70 tuổi; Tại Mỹ, số người tử vong nằm trong độ tuổi từ 65 tuổi trở lên).

Các ca bệnh tử vong liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam như sau:

Ca thứ 1: Bệnh nhân 428 quê Quảng Nam, 70 tuổi.

Ca thứ 2: Ca bệnh tử vong là bệnh nhân 957 (BN 957) bệnh nhân nữ, 67 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Ca thứ 3: Bệnh nhân là người cao tuổi (68 tuổi, quê Đà Nẵng).

Ca tử thứ 4: Bệnh nhân tử vong 68 tuổi ở Quảng Nam.

Ca thứ 5: Là bệnh nhân 475 (BN 475): Đ.T.L, 83 tuổi, quê quán Đà Nẵng.

Ca thứ 6: Bệnh nhân 429 (nữ, 53 tuổi, bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng).

Ca thứ 7: Bệnh nhân 426 là nữ, 62 tuổi, quê quán Hòa Vang, Đà Nẵng.

Ca thứ 8: Bệnh nhân 496 là nam, 65 tuổi, quê quán: Hòa Vang, Đà Nẵng. Tiền sử suy thận mãn tính giai đoạn cuối, thận nhân tạo chu kỳ, nhiễm khuẩn huyết.

Ca thứ 9: Bệnh nhân là nữ, 67 tuổi, quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam. Tiền sử suy thận mãn tính, Lupus ban đỏ, đái tháo đường type 2, nhiễm nấm máu.

Ca thứ 10: Bệnh nhân là nữ, 67 tuổi, quê Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Tiền sử: đa u tủy tương bào ác tính, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết.

Ca thứ 11: Bệnh nhân Đ.T.T. nữ, 55 tuổi (mã số 456), địa chỉ phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Ca thứ 12: Bệnh nhân 430 (BN 430): nữ, 33 tuổi, địa chỉ Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Ca thứ 13: Bệnh nhân 737 (BN 737): nữ, 47 tuổi, địa chỉ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Ca thứ 14: Bệnh nhân 436, 66 tuổi được chuyển từ Đà Nẵng ra Bệnh viện TƯ Huế.

Ca thứ 15: Nam bệnh nhân (68 tuổi (ở Thăng Bình, Quảng Nam).

Ca thứ 16: Bệnh nhân tử vong là ca bệnh 832 (BN 832), bệnh nhân nam, 37 tuổi, địa chỉ: Hướng Hóa, Quảng Trị.

Ca thứ 17: Bệnh nhân 431 (BN 431) là nam, 55 tuổi, ở Hòa Khánh Bắc – Liên Chiểu – Đà Nẵng, có tiền sử đái tháo đường type 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp.

Ca thứ 18: Bệnh nhân nữ 485, 52 tuổi, có địa chỉ ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Ca thứ 19: Nữ bệnh nhân 623, 83 tuổi, ở Điện Bàn, Quảng Nam.

Ca thứ 20: Ca thứ 20 tử vong là bệnh nhân 479, 87 tuổi, ở địa chỉ Tư Nghĩa - Quảng Ngãi.

Ca thứ 21: Bệnh nhân 585 (BN585): Bệnh nhân nữ, 61 tuổi, địa chỉ Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.

Ca thứ 22: Bệnh nhân nam 63 tuổi ở Đà Nẵng.

Ca thứ 23: Bệnh nhân 699 (BN699): Bệnh nhân nam, 75 tuổi, địa chỉ Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

Ca thứ 24: Bệnh nhân 575 (BN 575): Bệnh nhân nữ, 82 tuổi, địa chỉ Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng.

Ca thứ 25: Bệnh nhân 698 (nữ, 51 tuổi, ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng),

Ca thứ 26: Bệnh nhân 666 là nam, 93 tuổi, địa chỉ Thanh Khê - TP Đà Nẵng.

Ca thứ 27: Người tử vong là bệnh nhân 577, 73 tuổi, quê ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Ca thứ 28: Bệnh nhân 758 (BN 758): Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, địa chỉ: Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam.

Ca thứ 29: Người tử vong là bệnh nhân 827, nam, 66 tuổi, quê Quảng Ngãi.

Ca thứ 30: Bệnh nhân 696, 51 tuổi ở Đà Nẵng.

Ca thứ 31: Bệnh nhân số 996 (BN 996), 28 tuổi, có địa chỉ ở Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam.

Ca thứ 32: Bệnh nhân 67 tuổi ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Ca thứ 33: Bệnh nhân 742 (BN 742): Bệnh nhân nam, 69 tuổi, địa chỉ: Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ca thứ 34: Bệnh nhân nam, 55 tuổi. Địa chỉ: Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Mặc dù số người tử vong do COVID-19 tại một số nước chủ yếu rơi vào người cao tuổi nhưng WHO vẫn cảnh báo, số người trẻ mắc COVID-19 đang tăng vọt. Số người từ 15-24 tuổi mắc COVID-19 trên thế giới tăng gấp 3 lần trong 5 tháng do nhóm tuổi này thường di chuyển nhiều.

“Chúng tôi đã nói điều này trước đây và chúng tôi sẽ nhắc lại: người trẻ không phải miễn nhiễm. Người trẻ có thể mắc, tử vong và lây nhiễm virus cho người khác”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.

Nguồn: http://danviet.vn/do-tuoi-trung-binh-cua-cac-ca-benh-tu-vong-lien-quan-den-covid-19-tai-viet-nam-502020290593722.htm