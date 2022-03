Điều gì khiến phụ nữ đau khi quan hệ tình dục?

Giao hợp đau là thuật ngữ chỉ những cơn đau tái phát ở vùng sinh dục hoặc trong khung chậu khi quan hệ tình dục. Cơn đau có thể rõ nét hoặc dữ dội. Nó có thể xảy ra trước, trong hoặc sau khi quan hệ tình dục.

Giao hợp đau thường xảy ra ở phụ nữ hơn nam giới. Các ước tính về số lượng phụ nữ bị đau khi quan hệ tình dục trong suốt cuộc đời của họ nằm trong khoảng từ 10 – 28%.

1. Nguyên nhân gây ra đau khi quan hệ tình dục?

Đối với một số phụ nữ, giao hợp đau là dấu hiệu của một vấn đề về thể chất hoặc có thể bị đau do các yếu tố cảm xúc.

Các nguyên nhân phổ biến giao hợp đau bao gồm: khô âm đạo do mãn kinh, sinh con, cho con bú, dùng thuốc hoặc quá ít kích thích trước khi giao hợp, rối loạn da gây loét, nứt nẻ, ngứa hoặc rát, nhiễm trùng, chẳng hạn như nấm men hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu.

Ngoài ra còn có thể do chấn thương hoặc chấn thương khi sinh nở, tai nạn, rạch tầng sinh môn. Nguyên nhân do cắt bỏ tử cung hoặc phẫu thuật vùng chậu, đau vùng âm hộ, viêm âm đạo, hoặc co thắt tự phát của các cơ của thành âm đạo, lạc nội mạc tử cung, viêm bàng quang, viêm vùng chậu, u xơ tử cung, hội chứng ruột kích thích, đang xạ trị... cũng khiến phụ nữ gặp những cơn đau khi quan hệ tình dục.

Các yếu tố làm giảm ham muốn tình dục hoặc ảnh hưởng đến khả năng hưng phấn của một người cũng có thể gây ra giao hợp đau gồm các yếu tố căng thẳng, có thể dẫn đến thắt chặt các cơ của sàn chậu, sợ hãi, tội lỗi hoặc xấu hổ liên quan đến tình dục, các vấn đề về hình ảnh bản thân, uống thuốc tránh thai, các mối quan hệ, bệnh ung thư, viêm khớp, đái tháo đường và bệnh tuyến giáp, có tiền sử lạm dụng tình dục hoặc là nạn nhân bị hiếp dâm.

2. Các triệu chứng của chứng giao hợp đau

Sử dụng tampon vào kỳ kinh không không đúng cách có thể gây viêm nhiễm khiên giao hợp đau.

Giao hợp đau có thể khác nhau, đau có thể xảy ra trong âm đạo, niệu đạo hoặc bàng quang, trong hoặc sau khi giao hợp sâu trong xương chậu, với việc dùng băng vệ sinh bằng tampon, bị ngứa, đau nhói, hoặc đau tương tự như đau bụng kinh.

3. Ai có nguy cơ đau khi giao hợp?

Cả phụ nữ và nam giới đều có thể bị đau khi giao hợp, nhưng tình trạng này phổ biến hơn ở phụ nữ và phổ biến nhất ở phụ nữ sau mãn kinh. Khoảng 75% phụ nữ có giao hợp đau vào một thời điểm nào đó, Phụ nữ có nguy cơ gia tăng giao hợp đau khi dùng thuốc gây khô âm đạo, bị nhiễm virus hoặc vi khuẩn, đã mãn kinh.

4. Giao hợp đau được chẩn đoán như thế nào?

Một số xét nghiệm giúp bác sĩ xác định và chẩn đoán giao hợp đau. Bác sĩ sẽ hỏi về bệnh tình trước đây và sinh hoạt tình dục, siêu âm hoặc đề nghị thực hiện các xét nghiệm để xác định vị trí của cơn đau.

5. Điều trị giao hợp đau

5.1 Thuốc men

Mức độ estrogen thấp gây ra giao hợp đau ở một số phụ nữ nên có thể dùng thuốc viên, kem có một lượng nhỏ estrogen cung cấp vào âm đạo.

Các phương pháp điều trị giao hợp đau dựa trên nguyên nhân của tình trạng này. Nếu cơn đau là do nhiễm trùng hoặc tình trạng tiềm ẩn, bác sĩ có thể điều trị bằng cách cho thuốc kháng sinh, thuốc trị nấm, corticosteroid tại chỗ hoặc tiêm.

Nếu dùng thuốc lâu dài gây khô âm đạo, bác sĩ có thể thay đổi đơn thuốc hoặc thử dùng các loại thuốc thay thế có thể khôi phục khả năng bôi trơn tự nhiên và giảm đau.

Mức độ estrogen thấp gây ra giao hợp đau ở một số phụ nữ nên có thể dùng thuốc viên, kem có một lượng nhỏ estrogen cung cấp vào âm đạo.

Một loại thuốc không chứa estrogen cung có có hiệu quả trong việc làm cho các mô dày hơn và ít dễ vỡ hơn. Điều này có thể làm giảm mức độ đau đớn của phụ nữ khi quan hệ tình dục.

5.2 Chăm sóc tại nhà

Các biện pháp khắc phục tại nhà cũng có thể làm giảm giao hợp khi đau như:

- Sử dụng chất bôi trơn hòa tan trong nước.

- Chỉ nên quan hệ tình dục khi bạn và đối tác của bạn thư giãn, thoải mái.

- Nên trao đổi cởi mở với bạn đời về cơn đau khi giao hợp

- Đi tiểu trước khi quan hệ tình dục.

- Tắm nước đủ ấm ( không quá nóng) trước khi quan hệ tình dục.

- Uống thuốc giảm đau không kê đơn trước khi quan hệ tình dục.

- Chườm một túi đá vào vùng âm hộ để làm dịu cơn đau rát sau khi quan hệ.

5.3 Phương pháp điều trị thay thế

Các bài tập Kegel thư giãn âm đạo có thể giảm đau khi giao hợp.

Bác sĩ cũng có thể đề nghị liệu pháp giải mẫn cảm hoặc liệu pháp tình dục. Trong liệu pháp giải mẫn cảm, sẽ học các kỹ thuật thư giãn âm đạo để giảm đau, chẳng hạn như các bài tập Kegel.

Trong liệu pháp tình dục, có thể học cách thiết lập lại sự thân mật và cải thiện giao tiếp với đối tác của mình.

6. Ngăn ngừa giao hợp đau

Khi giao hợp đau, phụ nữ có thể làm những điều sau để giảm nguy cơ:

- Sau khi sinh con, hãy đợi ít nhất sáu tuần trước khi tiếp tục quan hệ tình dục.

- Sử dụng chất bôi trơn hòa tan trong nước khi bị khô âm đạo.

- Thực hành vệ sinh tốt, giữ phần phụ luôn sạch sẽ và khô ráo.

- Nên đi khám phụ khoa định kỳ ít nhất 6 tháng/ lần

- Ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục bằng cách sử dụng bao cao su hoặc các vật cản khác.

- Khuyến khích bôi trơn âm đạo tự nhiên với đủ thời gian cho màn dạo đầu và kích thích.

Các biện pháp thay thế cho quan hệ tình dục có thể hữu ích cho đến khi các bệnh cơ bản được điều trị. Bạn và đối tác của bạn có thể sử dụng các kỹ thuật khác để thân mật cho đến khi sự thâm nhập thoải mái hơn.

