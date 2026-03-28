Đề xuất người hành nghề y có thể bị đình chỉ nếu tiết lộ, thông tin về giới tính thai nhi

Theo đó, tại khoản 3 Điều 31 dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dân số đã bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 30 của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quy định chi Luật Khám bệnh, chữa bệnh về thủ tục đình chỉ hành nghề đối với trường hợp người hành nghề y bị đình chỉ do thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi (điểm d khoản 1 Điều 34 Luật Khám bệnh, chữa bệnh): Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của đoàn kiểm tra chuyên ngành, Trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành có trách nhiệm ký văn bản gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của đoàn kiểm tra chuyên ngành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ lý do đề nghị đình chỉ hành nghề;Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ban hành quyết định đình chỉ.

Một trong những đề xuất đáng chú ý tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dân số đang được Bộ Y tế lấy ý kiến là người hành nghề y thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị đình chỉ hành nghề...

Theo quy định hiện hành tại khoản 3 Điều 30 Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ chỉ quy định về thủ tục đình chỉ hành nghề đối với trường hợp người hành nghề bị đình chỉ do không đủ sức khỏe để hành nghề (điểm c khoản 1 Điều 34 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh)

Như vậy, nếu đề xuất tại dự Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dân số được thông qua thì từ dự kiến ngày 1/7/2026 (thời điểm Nghị định có hiệu lực), bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị đình chỉ hành nghề.

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam đã kéo dài gần một thập kỷ và chưa có dấu hiệu được kiểm soát, dù nhiều chính sách đã được ban hành. Luật Dân số vừa được Quốc hội thông qua là một giải pháp đột phá mạnh mẽ, đồng bộ nhằm kéo tỷ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, giai đoạn 2021-2024, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam đang ở mức 112 bé trai/100 bé gái, cao hơn nhiều so với mức cân bằng tự nhiên (104-106). Hiện nay, một số tỉnh phía bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức rất cao, có địa phương ghi nhận ở mức gần 120 bé trai/100 bé gái. Đ

Đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía nam, tỷ số này ở mức từ 105-108 bé trai/100 bé gái. Nếu không cải thiện sự chênh lệch, dự báo đến năm 2034 Việt Nam sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới trong độ tuổi kết hôn, và có thể tăng lên 1,8 triệu vào năm 2059.

GS.TS Nguyễn Đình Cử (Nguyên Viện trưởng Viện Dân số) cảnh báo, mất cân bằng giới tính khi sinh là mối đe dọa thầm lặng nhưng lâu dài đối với sự ổn định của mỗi quốc gia. Nó không chỉ ảnh hưởng tới mỗi gia đình mà còn tác động đến kết cấu xã hội và chất lượng nguồn nhân lực trong nhiều thập kỷ tới.

Theo GS Cử, các quan niệm xã hội và tín ngưỡng đòi hỏi con trai phải gánh vác việc thờ cúng tổ tiên, giúp củng cố địa vị của cha mẹ trong xã hội, con sinh ra mang họ bố… đã ăn sâu vào tiềm thức, văn hóa của mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ người Việt. Vô hình trung đã gây hệ lụy nghiêm trọng như thừa nam, thiếu nữ, gia tăng bất bình đẳng giới, tảo hôn, buôn bán phụ nữ và ảnh hưởng tới cấu trúc, cơ cấu dân số.