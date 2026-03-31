Dấu hiệu bệnh tay chân miệng chuyển bệnh nặng cần đưa đến viện ngay lập tức, kể cả khi trẻ đang chơi

Chủng EV71 độc lực cao khiến trẻ trở nặng rất nhanh

Tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm có thể do nhiều loại vi rút gây nên, bệnh lây lan từ người sang người và có nguy cơ tạo thành ổ dịch lớn.

Bệnh tay chân miệng do nhiễm virus coxsackievirus A16 là bệnh ở thể nhẹ, và gần như tất cả bệnh nhân đều hồi phục sau từ 7 đến 10 ngày mà không cần điều trị y tế và ít có biến chứng. Bệnh tay chân miệng gây ra bởi virus EV71 thường tấn công trực tiếp lên não bộ, có thể khiến bệnh nhi chuyển biến xấu cực kỳ nhanh, nhiều ca trở nặng chỉ trong vòng 24 giờ. Nếu không được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong hoặc di chứng não là rất lớn.

Năm nay, chủng virus độc lực cao EV71 trở lại khiến ca tay chân miệng nặng tính đến thời điểm hiện tại tăng gấp 5 lần, 4 trẻ tử vong, nhiều trẻ chuyển nặng diễn tiến chớp nhoáng.

Riêng tại TP HCM, số ca tay chân miệng vượt 8.000 trong ba tháng đầu năm, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái và tăng 353% so với trung bình 5 năm qua. Tỷ lệ ca nặng từ độ 2B trở lên tăng gấp 5 lần. Tại các bệnh viện nhi tuyến cuối, 50% ca nặng được chuyển từ các tỉnh phía Nam đến, nhiều trẻ biến chứng nguy kịch phải lọc máu, chạy ECMO để giành giật sự sống.

PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, cho rằng đợt bùng phát tay chân miệng hiện nay chủ yếu do chu kỳ dịch khoảng ba năm một lần. Cứ sau 36 tháng, một lứa trẻ mới bước vào độ tuổi nhà trẻ - nhóm gần như chưa có miễn dịch - tạo "khoảng trống kháng thể" trong cộng đồng. Khi yếu tố này trùng với thời tiết thất thường và tăng nhu cầu đi lại dịp lễ Tết đầu năm, nguy cơ bùng phát dịch tăng mạnh.

Đáng chú ý, EV71 hiện nay có sự thay đổi về gene. Nếu như giai đoạn trước phổ biến chủng B5, thì gần đây ghi nhận sự xuất hiện của biến thể C1. Điều này đặt ra lo ngại về khả năng "né miễn dịch", tức là trẻ từng nhiễm trước đây vẫn có nguy cơ tái nhiễm. 56% mẫu bệnh phẩm tay chân miệng đầu năm 2026 nhiễm chủng virus EV71. Chủng này tấn công thẳng vào hệ thần kinh trung ương bệnh nhân, làm tăng nguy cơ trở nặng gấp ba lần so với virus thông thường.

Dấu hiệu sớm cảnh báo tay chân miệng diễn biến nặng

Theo TS.BS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, một số dấu hiệu sớm dưới đây cảnh báo bệnh diễn biến nặng cần đưa trẻ đến viện gấp gồm:

Sốt cao không đáp ứng với điều trị: Trẻ sốt trên 39 độ, kéo dài hơn 48 giờ và đáp ứng kém với thuốc hạ sốt.

Giật mình chới với: Trẻ giật mình chới với từng cơn ngắn 1-2 giây, chủ yếu ở tay và chân, dễ xuất hiện khi bắt đầu giấc ngủ hay khi cho trẻ nằm ngửa. Đây là dấu hiệu của tình trạng nhiễm độc thần kinh. Chú ý phát hiện triệu chứng này ngay cả khi trẻ đang chơi, quan sát xem tần suất giật mình có tăng theo thời gian hay không.

Run chi: Tay chân run, đi loạng choạng.

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần lưu ý khi trẻ yếu tay chân, thở mệt, nôn ói nhiều và quấy khóc dai dẳng kéo dài, thậm chí là quấy khóc cả đêm không ngủ. Trẻ cứ ngủ khoảng 15-20 phút lại dậy quấy khóc khoảng 15-20 phút rồi lại ngủ tiếp. Nhiều cha mẹ thường nghĩ là do bé có các nốt đau miệng nhưng thực tế có thể do tình trạng nhiễm độc thần kinh ở giai đoạn rất sớm.

Để phòng bệnh tay chân miệng, các gia đình nên:

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

- Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm tráng nước sôi); đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; không nên cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi …

- Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

- Cách ly trẻ bệnh tại nhà. Không đến nhà trẻ, trường học, nơi các trẻ chơi tập trung trong 10-14 ngày đầu của bệnh.