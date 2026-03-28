Dịch tay chân miệng “nóng” trở lại, trẻ nhỏ đối mặt nguy cơ biến chứng nặng

Ngày 27-3, Sở Y tế TPHCM cho biết sau giai đoạn giảm sâu vào cuối năm 2025, bệnh tay chân miệng tại TPHCM đang có dấu hiệu quay trở lại với tốc độ đáng lo ngại.

Từ tuần thứ 9 năm 2026, số ca mắc bắt đầu tăng nhanh, kéo theo nguy cơ bùng phát dịch, đặc biệt khi đã ghi nhận sự xuất hiện của chủng virus Enterovirus 71 (EV71) tác nhân có độc lực cao, dễ gây biến chứng nặng ở trẻ nhỏ.

Diễn tiến bệnh tay chân miêng hàng tuần tại TPHCM (cập nhật đến tuần 11 từ ngày 9-3 đến ngày 15-3-2026)

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), đến hết tuần 11 năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 7.294 ca mắc tay chân miệng, tăng 241,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 98 ca bệnh nặng từ độ 2b trở lên, chiếm 1,3%, tăng gấp 4,6 lần so với năm 2025.

Đáng chú ý, riêng tuần 11 ghi nhận 837 ca mắc mới, tăng 97,1% so với trung bình 4 tuần trước đó. Từ đầu năm đến nay, TPHCM đã phát hiện 288 ổ dịch, trong đó có 162 ổ tại trường học và 126 ổ tại cộng đồng, cho thấy nguy cơ lây lan rộng trong môi trường sinh hoạt tập trung.

Kết quả giám sát dịch tễ cũng cho thấy sự xuất hiện của chủng EV71 trong 25% mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm. Đây là chủng virus có khả năng lây lan nhanh, dễ gây biến chứng thần kinh, tim mạch và có thể dẫn đến tử vong, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi.

Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ có dấu hiệu sốt, bỏ ăn, chảy nước miếng, nổi ban hoặc bóng nước..., cha mẹ cần đưa đi khám sớm để được chẩn đoán và xử lý kịp thời.

Trước diễn biến phức tạp này, Sở Y tế TPHCM đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn địa bàn. Trong đó, HCDC phối hợp với hệ thống trạm y tế cơ sở tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, nhất là tại các cơ sở mầm non, nhóm trẻ và cơ sở bảo trợ xã hội.

Các trạm y tế được giao theo dõi sát tình hình dịch bệnh tại địa phương, chủ động tham mưu cho chính quyền và trực tiếp tổ chức điều tra, xử lý ca bệnh theo đúng quy định. Song song đó, ngành y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học bảo đảm điều kiện vệ sinh, trang bị đầy đủ bồn rửa tay với xà phòng, đồng thời tăng cường truyền thông để phụ huynh nhận biết sớm dấu hiệu bệnh.

Khi phát hiện ca nghi nhiễm, các cơ sở giáo dục phải thông báo ngay cho y tế địa phương để kịp thời xử lý, hạn chế lây lan. Các địa phương cũng được yêu cầu phát huy mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trong giám sát ca bệnh và truyền thông phòng bệnh đến từng hộ dân.

Ở tuyến điều trị, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh sẵn sàng thu dung, điều trị theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế; đồng thời thực hiện lấy mẫu tất cả ca bệnh nặng từ độ 2b trở lên để xác định tác nhân gây bệnh. Việc khai báo, báo cáo ca bệnh phải được thực hiện liên tục qua nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng nhằm phục vụ công tác giám sát dịch.

Bên cạnh đó, các Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng Thành phố được phân công tập huấn lại về chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cho các cơ sở y tế, góp phần nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh.