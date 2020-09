Cục An toàn thực phẩm đề nghị công an vào cuộc điều tra vụ pate Minh Chay

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 07:52 AM (GMT+7)

Cục An toàn thực phẩm có công văn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội để điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngày 1/9, Cục An toàn thực phẩm gửi công văn tới Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội để điều tra xử lý vụ việc pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối Sống Mới.

Trong thời gian vừa qua đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum. Kết quả xác định nguyên nhân do vi khuẩn clostridium botulinum trong sản phẩm thực phẩm pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối Sống Mới (địa chỉ tại tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội). Hậu quả đã gây ra ngộ độc cho một số người với những tổn thương nặng và kéo dài.

Vì thế, Cục An toàn thực phẩm có công văn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội để điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định từ khi tiếp nhận thông tin vụ việc, với quan điểm sức khỏe của người dân là tối thượng, Cục đã hành động với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật để xử lý vụ việc.

Liên quan đến vấn đề tìm thuốc điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc botulinum, Cục Quản lý Dược đang tổng hợp nhu cầu của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng thời tiếp tục liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các hiệp hội, cơ sở sản xuất để tìm nguồn cung thuốc.

Trước đó, sau khi có thông tin Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị 2 trường hợp bị ngộ độc do độc tố của vi khuẩn clostridium botulinum, Cục Quản lý Dược đã liên hệ ngay với WHO đề nghị hỗ trợ và WHO đã khẩn trương tìm kiếm nguồn thuốc botulism antitoxin từ Thái Lan và đồng ý viện trợ điều trị hai bệnh nhân trên.

Trong ngày 27/8, Cục Quản lý Dược đã báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ, Cục đã cấp phép nhập khẩu thuốc botulism antitoxin để điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 29/8 thuốc botulism antitoxin nói trên đã được nhập khẩu về Việt Nam.

