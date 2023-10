Cứ giữ thói quen ăn uống này, càng ngày càng khó 'lên đỉnh' hơn

Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, tiêu hóa và bệnh thận của Mỹ (NIDDK) ước tính có 30 triệu nam giới bị rối loạn cương dương, trong đó có nhiều trường hợp liên quan đến béo phì, hút thuốc, các vấn đề sức khỏe tâm thần như lo lắng, mất testosteron và giảm ham muốn tình dục khi già đi.

Thịt đỏ, nước ngọt, khoai tây chiên có hại cho đời sống tình dục trong khi đậu tây, các loại dâu tây giàu flavonoids và cá giúp các cặp đôi dễ "lên đỉnh". Ảnh: Daily Mail

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính có khoảng 30 triệu người Mỹ bị tiểu đường và 90 triệu người đang bị tiền tiểu đường. TS Cormite nhấn mạnh: "Đường huyết không được kiểm soát tốt làm hỏng các mạch máu nhỏ và dây thần kinh, cản trở ham muốn tình dục hoặc khả năng đạt được độ cương cứng đủ để quan hệ tình dục ở nam giới".

Theo CDC, nam giới mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao gấp ba lần. Thường xuyên ăn đồ ngọt như kem, kẹo hoặc uống nước ngọt có đường làm tăng đáng kể nguy cơ mắc tiểu đường. Đàn ông bị cholesterol cao cũng có thể gặp vấn đề về duy trì sự cương cứng.

Các chuyên gia y tế ở Boston cảnh báo rằng có quá nhiều "cholesterol xấu" có thể dẫn đến tích tụ mảng bám trong máu, khiến máu khó di chuyển đến dương vật. Cholesterol cao cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất testosterone. Đàn ông có mức testosterone thấp cũng có ham muốn tình dục thấp hơn.

"Nên tránh tất cả thực phẩm chiên có nhiều chất béo bão hòa và axit béo chuyển hóa như khoai tây chiên, hành tây và các món ăn vặt chiên giòn khác" - TS Cormite khuyến cáo.

Ngoài ra, huyết áp cao cũng có thể làm giảm oxit nitric, khiến việc đạt cực khoái trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, quá nhiều chất sắt cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Một người ăn quá nhiều chất sắt sẽ tích trữ lượng khoáng chất dư thừa trong máu, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh huyết sắc tố và thường gặp rắc rối trong "chuyện ấy".

Thực phẩm như thịt đỏ, rau bina và nho khô có nhiều chất sắt. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyên bạn chỉ nên bổ sung khoảng 8 mg sắt mỗi ngày. Nếu bạn thưởng thức bít-tết trong đêm hẹn hò có thể dẫn đến tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới và mất kinh ở phụ nữ vì lượng sắt dư thừa có nhiều trong thịt đỏ.

Vậy nên ăn thức ăn nào hỗ trợ quá trình "lên đỉnh"

Theo Daily Mail, TS Comite cho biết cần ưu tiên các loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho tình dục, đồng thời tránh các loại thực phẩm ảnh hưởng xấu đến huyết lưu.

Thực phẩm giàu chất kẽm, chẳng hạn đậu tây, các loại dâu tây giàu flavonoid - một loại chất chuyển hóa trung gian có nhiều trong thực vật - và cá có nhiều dầu chứa vitamin B6, sẽ giúp làm sạch các động mạch và tối ưu hóa lưu lượng máu.

Kẽm giúp tăng cường sản xuất testosterone và prolactin - thúc đẩy ham muốn tình dục và dễ đạt cực khoái hơn. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy rằng các chất bổ sung hằng ngày bao gồm kẽm thậm chí có thể giúp ngăn ngừa xuất tinh sớm.

Thực phẩm như đậu, hàu, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt là nguồn cung cấp kẽm tuyệt vời.

Cụ thể:

Cam. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Vitamin C là một trong những thành phần tham gia tích cực vào quá trình “lên đỉnh” của hầu hết các cặp đôi. Bổ sung cam để nhận đủ lượng vitamin C là điều cần thiết để “yêu” khỏe hơn, đạt cực khoái nhanh hơn ở chốn phòng the.

Dầu ô liu. Loại chất béo cực tốt này giúp cơ thể nam giới đẩy nhanh quá trình sản xuất testosterone; trong khi đó, ở phụ nữ dầu ô liu đặc biệt hữu ích với những người đang gặp rắc rối với âm đạo khô.

Trứng. Do chứa lượng vitamin B5 và B6 dồi dào, trứng là thực phẩm tuyệt vời giúp duy trì nồng độ hormone. Bên cạnh đó, trứng cũng chứa nhiều protein, đóng vai trò trong việc cung cấp năng lượng cần thiết cho “cuộc chiến”.

Thực phẩm giàu kẽm. Thịt đỏ và gạo nâu là những thực phẩm chứa khá nhiều kẽm. Kẽm làm chậm quá trình sản xuất prolactin - chất gây gián đoạn quá trình lên đỉnh.

Trà nhân sâm. Do chứa nhiều ginsenoside, trà nhân sâm đặc biệt hữu ích với đàn ông bất lực hoặc gặp khó khăn trong quá trình đạt cực khoái.

Ớt. Ớt càng cay càng tốt, vì chúng làm tăng quá trình trao đổi chất trong cơ thể và thúc đẩy máu đến tất cả các khu vực cần thiết.

Tỏi. Một trong những thực phẩm có tác dụng làm tăng lưu lượng máu là tỏi, vì tỏi rất giàu allicin.

Dưa hấu. Nam giới đang gặp khó khăn trong việc đạt cực khoái, hãy nhanh chóng bổ sung dưa hấu. Loại trái cây này được các chuyên gia tình dục đánh giá như một loại Viagra tự nhiên, do chứa nhiều citrulline, có tác dụng thúc đẩy quá trình đạt cực khoái và hỗ trợ “chuyện ấy” đáng kể.

Sushi. Món ăn Nhật Bản này là một trong những bí quyết hàng đầu giúp cải thiện “chuyện yêu” trong chốn phòng the. Theo Yourtango, sushi kết hợp giữa cá béo (cá ngừ hoặc cá hồi) với rong biển có tác dụng hỗ trợ việc lên đỉnh rất hiệu quả.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]