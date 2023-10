Có thể nhịn ‘chuyện ấy’ bao lâu?

Khởi đầu cuộc sống vợ chồng đa số chúng ta khao khát cả ngày không bước chân ra khỏi phòng ngủ và khám phá từng milimet tấm thân đối tác. Cùng thời gian, nhiệt tình suy giảm và phần nhiều không còn ham muốn gần gũi liên tục như thời gian đầu chung sống.

Mệt mỏi vì công việc, nhiều cặp không còn ham muốn gần gũi liên tục như thời gian đầu chung sống.

1 tuần và 3 năm

Kết quả những nghiên cứu mới nhất công bố trên tạp chí chuyên ngành Archives of Sexual Behavior cho thấy, trung bình chúng ta thực hành gần gũi 54 lần/năm, tức xấp xỉ 1 lần/tuần.

Tuy nhiên đó chỉ là kết quả khảo sát 26 nghìn tình nguyện viên và chỉ là con số trung bình của những cặp vợ chồng và những cá thể đơn thân.

Kết quả chi tiết hơn cung cấp cho chúng ta số liệu lấy từ nghiên cứu thực hiện theo đơn đặt hàng của Online Doctor, một trong những cổng thông tin y học nổi tiếng nhất. Theo đó, kết quả phỏng vấn 1500 công dân EU và Mỹ cho thấy, kém nhịn “chuyện ấy” nhất chính là các cặp vợ chồng.

Thời gian sống chay tịnh trung bình của các cặp vợ chồng thường duy trì 1 tuần, các cá thể sống độc thân- 2 tháng, khả năng nhịn gần gũi của đối tượng goá vợ/goá chồng cao nhất. Trung bình thời gian cai chuyện ấy của họ kéo dài tới 3 năm!

Chia sẻ khúc mắc, khắc phục chay tịnh

Đơn điệu nhàm chán, stress, mệt mỏi, thực đơn thiếu lành mạnh, chỉ là số ít nguyên nhân mất hứng gần gũi. Các chuyên gia tình dục, đứng đầu là TS. Tammy Nelson, bác sĩ tâm lý trị liệu kiêm tác giả cẩm nang hôn nhân, trong đó có Getting the Sex You Want, nhấn mạnh, libido phái đẹp phức tạp hơn đàn ông. Theo họ, để thổi bùng ham muốn, chị em đòi hỏi nhiều hơn hẳn yếu tố kích thích xúc cảm, trong khi mày râu tập trung chủ yếu vào thể xác.

Thêm nữa, kết quả những nghiên cứu mới nhất do các nhà khoa học Đại học Southampton và Đại học College London thực hiện với sự tham gia của 7 nghìn tình nguyện viên phụ nữ và 5 nghìn đàn ông chứng minh, libido chị em suy giảm, khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân ổn định.

Thui chột quan tâm gần gũi không nhất thiết là hiện tượng đáng lo ngại.Có nhiều lý do, để nhu cầu thầm kín thay đổi, TS. Amanda Major lý giải.

Theo giới chuyên gia, tình trạng tình cảm lỏng lẻo và kém trao đổi thông tin giữa hai vợ chồng chính là thủ phạm huỷ diệt ham muốn gần gũi. Ngoài ra tàn lụi quan tâm thầm kín cũng có thể liên quan đến những sự cố sức khỏe, cả thể chất và tâm lý.

Các nghiên cứu thực hiện theo đơn đặt hàng cổng thông tin Online Doctor cũng cho thấy, chị em thường tự nhận lỗi về mình với trường hợp cuộc sống khan hiếm gần gũi.

Thời gian thiếu sinh hoạt thầm kín chủ yếu được chị em giải thích bằng mặc cảm thể hình bản thân thay đổi theo chiều hướng tiêu cực và mệt mỏi vì gánh nặng nghĩa vụ gia đình. Ngoài ra cá thể gặp rắc rối thầm kín thường né tránh chia sẻ với đối tác, hệ quả khiến cả hai lười sinh hoạt thầm kín.

Với kinh nghiệm nhiều năm trị liệu hôn nhân, TS. Kristin Mitchell chuyên gia tâm lý Đại học Glasgow cho rằng, thay vì tập trung vào những khía cạnh tiêu cực liên quan đến sinh hoạt thầm kín, chúng ta cần chia sẻ với nửa thứ hai về những gì cản trở nỗ lực gần gũi. Đó là giải pháp hiệu quả né tránh hiểu lầm và cái thiện mối quan hệ vợ chồng.

