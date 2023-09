Hàu và tinh chất hàu có thực sự giúp nam giới tăng testosterone, thêm sung mãn ‘chuyện ấy’?

1. Hàu chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe

Từ lâu, các món ăn từ hàu được cho là có tác dụng kích thích tình dục và cải thiện khả năng sinh sản với cả 2 giới rõ rệt, đặc biệt với phái mạnh. Trước khi có các nghiên cứu khoa học đánh giá thì hàu tươi và bột hàu đã được sử dụng trong y học cổ truyền để kích thích một số chức năng cơ thể.

Theo y học cổ truyền phương Đông, hàu được sử dụng như một vị thuốc làm sạch gan và tăng cường hiệu suất tình dục ở nam giới trong nhiều thế kỷ. Ở châu Âu, hàu được biết đến như một loại thuốc kích thích tình dục từ thời Đế chế La Mã, nhưng phải đến thế kỷ 18, nó mới trở nên phổ biến.

Hàu chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Một trong những nghiên cứu khoa học đầu tiên về giá trị dinh dưỡng của hàu được thực hiện vào năm 1926. Kết quả nghiên cứu này đã chuyển từ việc chỉ coi hàu như một loại thực phẩm kích thích tình dục đến việc ghi nhận một số lợi ích dinh dưỡng của hàu đối với sức khỏe.

Trong 100g hàu có chứa: 10,9g protein, 1,5g chất béo, carbohydrates và nguồn vitamin dồi dào như: A, B1, B12, B3, C, D cũng như các khoáng chất thiết yếu như canxi, magie, phốt pho, sắt, đồng, kali, kẽm,... Các chất này tăng khả năng chống viêm của cơ thể, giúp chống lại mệt mỏi, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. Hàu có hàm lượng protein cao, ít chất béo và cũng là nguồn cung cấp acid béo omega-3 dồi dào, rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch và chức năng não. Hơn nữa, lượng cholesterol trong hàu rất thấp, thích hợp cho những người ăn kiêng hoặc có nguy cơ tăng mỡ máu.

2. Hàu chứa nhiều viatmin D và kẽm giúp cải thiện hoạt động tình dục

Trong hàu có 2 chất mang lại lợi ích tình dục đối với nam giới (như ham muốn tình dục, sản xuất testosterone) là kẽm và vitamin D. Cả kẽm và vitamin D đều được đánh giá là có tác dụng kích thích tăng trưởng cơ bắp, cải thiện hoạt động tình dục, ham muốn tình dục của nam giới, thậm chí có thể hỗ trợ trị chứng rối loạn cương dương.

Kẽm là khoáng chất trong hàu có liên quan chặt chẽ nhất đến sức khỏe tình dục. Nguyên tố vi lượng này rất cần thiết để duy trì chức năng tình dục lành mạnh ở cả nam và nữ. Ngoài ra, kẽm còn được chứng minh là giúp tăng lượng tinh dịch, thúc đẩy sự cương cứng vững chắc hơn và giảm nguy cơ xuất tinh sớm.

Có nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn hàu có thể có tác động đáng kể đến việc sản xuất testosterone ở nam giới, từ đó ảnh hưởng đến chức năng và ham muốn tình dục. Kẽm là một khoáng chất thiết yếu để sản xuất testosterone và hàu là một trong những nguồn thực phẩm phong phú nhất cung cấp nguyên tố quan trọng này. Ăn hàu thường xuyên được coi là có thể giúp tăng mức testosterone một cách tự nhiên.

Các chất có trong hàu giúp kích thích sản xuất testosterone, tăng cường cơ bắp.

Tuy nhiên, trong một nghiên cứu đã công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y học Tình dục Quốc tế, các tác giả xem xét một số sản phẩm kích thích tình dục được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường và phân tích bằng chứng hỗ trợ việc sử dụng các sản phẩm này, trong đó có hàu. Nghiên cứu cho biết hàu từ lâu đã được cho là thuốc kích thích tình dục tự nhiên có thể do chúng chứa kẽm, chất cần thiết để sản xuất testosterone. Hàu cũng chứa acid amin và serotonin, được cho là có vai trò trong phản ứng khoái cảm của một cá nhân nhưng theo nhóm nghiên cứu không có thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên nào có thể xác nhận liệu hàu có ảnh hưởng đến chức năng hoặc ham muốn tình dục hay không.

3. Lưu ý khi ăn hàu và sử dụng tinh chất hàu

Việc kết hợp hàu vào chế độ ăn uống có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe ngoài việc tăng mức testosterone. Tuy nhiên có những lưu ý khi ăn hàu hoặc sử dụng tinh chất hàu mà bạn nên biết.

Khi chế biến hàu, có hai lựa chọn chính là ăn sống hoặc nấu chín. Mặc dù nhiều người thích hương vị của hàu sống nhưng cần chú ý về an toàn thực phẩm do hàu sống có thể bị nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus có nguy cơ gây bệnh nặng hoặc thậm chí tử vong. Do đó, hàu nấu chín là một lựa chọn an toàn hơn và vẫn là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt vời. Tuy nhiên, nấu hàu có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng như giảm lượng kẽm.

Bên cạnh đó, mặc dù hàu chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nhưng không phải nam giới nào cần bổ sung kẽm cũng có điều kiện ăn hàu hàng ngày. Do đó, nhiều người coi việc sử dụng viên uống tinh chất hàu là phương pháp tiện lợi để được cung cấp đầy đủ những lợi ích tương tự như từ con hàu tươi.

Những người bị dị ứng hải sản hoặc động vật có vỏ không nên uống viên tinh chất hàu.

Tinh chất hàu là một loại sản phẩm được chiết xuất từ hàu tươi sống. Nó được giới thiệu là có chứa đầy đủ các dưỡng chất tương tự như hàu tươi, chẳng hạn như lượng kẽm, sắt, vitamin D dồi dào và nhiều dưỡng chất cần thiết khác.

Khi sử dụng tinh chất hàu, nam giới vẫn nhận được một lượng dưỡng chất đủ để hưởng những lợi ích tiềm năng mà không cần phải ăn hàu sống thường xuyên. Việc sử dụng viên uống tinh chất sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn. Tuy nhiên, với những người bị dị ứng hải sản hoặc động vật có vỏ thì không nên uống viên tinh chất hàu.

Việc lựa chọn loại viên uống tinh chất hàu cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Nam giới nên sử dụng tinh chất hàu theo đúng liều lượng được khuyến cáo của nhà sản xuất. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây khó chịu hoặc thậm chí tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù tinh chất hàu thường được quảng cáo có tác dụng kích thích hoạt động tình dục nhưng chưa có nhiều bằng chứng khoa học ủng hộ tuyên bố này. Tuy nhiên, hàu thực sự là nguồn cung cấp kẽm dồi dào, rất cần thiết để duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và thúc đẩy quá trình lành vết thương. Vì vậy, ngay cả khi chúng không ảnh hưởng trực tiếp đến ham muốn tình dục của bạn, hàu vẫn là một thực phẩm nên bổ sung vào chế độ ăn uống.

