Cụ bà cao tuổi nhất Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 hồi phục phi thường

Thứ Sáu, ngày 24/09/2021 11:17 AM (GMT+7)

Trước đó, bệnh nhân xuất hiện rối loạn đường máu nặng do thuốc kèm theo lẫn, tiểu tiện không tự chủ do rối loạn cơ tròn.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai tại TP.HCM, cụ bà Nguyễn Thị Đức (92 tuổi) - Bệnh nhân cao tuổi nhất Trung tâm đã được xuất viện trong niềm vui của các thầy thuốc và gia đình.

BS Bệnh viện Bạch Mai tại TP.HCM chúc mừng bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh.

Bệnh nhân phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 12/8/2021, được theo dõi và điều trị tại nhà nhưng tình trạng bệnh trở nặng, khó thở nhiều hơn nên đã được chuyển tới Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện dã chiến 16 ngày 19/8/2021. Bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy mask, điều trị bằng thuốc kháng virus, corticoid, kháng sinh, dinh dưỡng.

Là người trực tiếp điều trị và theo dõi từng diễn biến của bệnh nhân, BS. Hoàng Công Tùng chia sẻ: Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, các y bác sỹ tại Trung tâm gặp rất nhiều khó khăn do bệnh nhân cao tuổi, lại có nhiều bệnh nền: tăng huyết áp, đái tháo đường. Bệnh nhân xuất hiện rối loạn đường máu nặng do thuốc kèm theo lẫn, tiểu tiện không tự chủ do rối loạn cơ tròn. Khi bác sỹ khám phát hiện cầu bàng quang to nhưng bệnh nhân vẫn bảo tự đi tiểu được…

Bệnh nhân cao tuổi lại nhiều bệnh nền nên vấn đề điều trị, chăm sóc và chế độ dinh dưỡng cũng rất được các bác sỹ rất quan tâm. Bên cạnh đó, thấu hiểu khó khăn khi không có người thân bên cạnh, từ ngày cụ vào viện, ngày nào các nhân viên công tác xã hội cũng gọi điện để thông báo tình hình của cụ cho gia đình và còn kết nối zalo để các con cháu có thể nhìn và trò chuyện với cụ.

Nhờ được chăm sóc, điều trị, tình trạng khó thở của cụ giảm dần. Bệnh nhân được chuyển hỗ trợ thở bằng oxy mask sang oxy kính và có thể tự thở (không cần hỗ trợ oxy) từ ngày 20/9/2021.

Bệnh nhân được xuất viện ngày 22/9/2021 trong niềm vui của các thầy thuốc và gia đình. Các bác sĩ cũng dặn cụ uống thuốc theo đơn và cách ly y tế tại địa phương theo quyết định của Bệnh viện. Phòng Công tác xã hội đã kết nối xin chuyến xe miễn phí đưa cụ về tận ngõ.

Cảm động trước tình cảm, tấm lòng của các thầy thuốc, nhân viên y tế Trung tâm Hồi sức người bệnh COVID-19 Bệnh viện Bạch Mai, chị Nguyễn Lưu Liên Vy là cháu nội của cụ gửi lời tri ân đến các y bác sỹ đã vất vả để giành lại hơi thở cho từng bệnh nhân, để bà nội của chị chiến thắng được đại dịch và khỏe mạnh trở về đoàn tụ cùng gia đình. Chị Vy cũng gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy thuốc và mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi để các bác sỹ cũng được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

