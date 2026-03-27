Con đường chính lây truyền bệnh lậu

1. Bệnh lậu chủ yếu lây truyền qua đường tình dục

Bệnh lậu do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae - một loại vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng ở đường sinh dục. Vi khuẩn lậu thường phát triển ở những vùng ẩm ướt của cơ thể. Ảnh hưởng của bệnh lậu có thể thấy ở niệu đạo, cổ tử cung, tử cung, âm đạo, dương vật, trực tràng, mắt, cổ họng...

Quan hệ tình dục không an toàn là con đường chủ yếu lây truyền bệnh lậu. Bệnh lây qua quan hệ tình dục đường âm đạo, hậu môn và miệng họng. Ngoài ra, bệnh dễ lây truyền từ mẹ sang con khi sinh đẻ, gây lậu mắt trẻ sơ sinh, các lây truyền khác không qua đường tình dục có thể gặp nhưng rất hiếm.

Quan hệ tình dục không an toàn là con đường chủ yếu lây truyền bệnh lậu.

Quan hệ tình dục ngả âm đạo: Đây là hình thức phổ biến nhất. Vi khuẩn trong dịch tiết sinh dục của người nhiễm bệnh xâm nhập vào niêm mạc đối phương qua các vết xước nhỏ trong quá trình ma sát.

Quan hệ qua đường hậu môn: Niêm mạc trực tràng rất mỏng manh tạo điều kiện cho vi khuẩn khu trú và gây bệnh.

Quan hệ qua đường miệng (oral sex): Một sai lầm phổ biến là cho rằng oral sex là an toàn nhưng thực tế vi khuẩn lậu có thể lây từ cơ quan sinh dục sang họng hoặc ngược lại dẫn đến viêm họng do lậu. Triệu chứng thường mờ nhạt dễ nhầm với viêm họng thông thường khiến người bệnh vô tình trở thành nguồn lây âm thầm.

2. Những biến chứng nguy hiểm của bệnh lậu nếu không được điều trị

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hầu hết phụ nữ mắc bệnh lậu không có triệu chứng và khi có triệu chứng thì thường là dịch tiết âm đạo, trong khi hầu hết nam giới lại có dịch tiết từ dương vật.

Nếu không được điều trị, bệnh lậu có thể dẫn đến vô sinh ở cả nam và nữ cũng như các biến chứng khác về sức khỏe sinh sản và tình dục, đồng thời làm tăng nguy cơ nhiễm HIV.

Các biến chứng và di chứng ở phụ nữ như viêm vùng chậu, mang thai ngoài tử cung và vô sinh. Các biến chứng ở nam giới bao gồm sưng bìu, hẹp niệu đạo và vô sinh. Viêm kết mạc sơ sinh (nhiễm trùng mắt) nếu không được điều trị có thể dẫn đến mù lòa.

Trong những trường hợp hiếm gặp, nhiễm trùng lậu lan tỏa có thể xảy ra và biểu hiện bằng sốt và nhiễm trùng ở nhiều cơ quan trong cơ thể như da, tim, khớp và màng não.

Tình trạng kháng thuốc kháng sinh đối với bệnh lậu là một vấn đề nghiêm trọng và ngày càng gia tăng khiến nhiều loại kháng sinh trở nên kém hiệu quả và có nguy cơ trở thành bệnh không thể điều trị được.

Do đó người mắc bệnh lậu cần được điều trị càng sớm càng tốt. Nếu có quan hệ tình dục không an toàn mà thấy bất kỳ một triệu chứng nghi ngờ nào như tiểu buốt, tiểu rắt, chảy mủ xanh hoặc vàng tại bộ phận sinh dục... người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa khám, làm xét nghiệm chẩn đoán chính xác và điều trị sớm.

Sử dụng bao cao su đúng cách khi quan hệ tình dục giúp phòng ngừa bệnh lậu.

3. Cách phòng ngừa tốt nhất là quan hệ tình dục an toàn

Cách tốt nhất để phòng ngừa lây nhiễm bệnh lậu là quan hệ tình dục an toàn. Sử dụng bao cao su đúng cách khi quan hệ tình dục.

Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh, hầu hết các trường hợp mắc bệnh lậu có thể được ngăn ngừa bằng cách sử dụng bao cao su đúng cách và thường xuyên trong mỗi lần quan hệ tình dục.

Người mắc bệnh lậu nên thông báo cho bạn tình hiện tại và những người từng quan hệ tình dục gần đây để giúp ngăn ngừa sự lây lan của bệnh.

Hiện chưa có vaccine đặc hiệu nào để phòng ngừa bệnh lậu. Tuy nhiên, các nghiên cứu đang cho thấy kết quả đầy hứa hẹn với việc sử dụng vaccine phòng viêm màng não do vi khuẩn nhóm B (4CMenB), dường như có khả năng bảo vệ chéo chống lại bệnh lậu. WHO đang theo dõi kết quả thử nghiệm vaccine.