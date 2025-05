Nhận biết 5 dấu hiệu bệnh lậu ở nam giới

Bệnh lậu do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra, bệnh lây lan qua quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình bị nhiễm bệnh. Nhiều nam giới mắc bệnh lậu có thể không có triệu chứng ban đầu, do đó, việc xét nghiệm thường xuyên là điều cần thiết để phát hiện và điều trị sớm.

Theo BS. Nguyễn Thị Tuyến, Bệnh viện Da liễu Trung ương, lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục gặp ở cả nam và nữ, có thể gây nhiễm trùng cơ quan sinh dục ngoài như hậu môn, trực tràng, đặc biệt là họng miệng. Đây là một bệnh lây nhiễm phổ biến ở người trong độ tuổi quan hệ tình dục trong đó có thanh, thiếu niên từ 15-24 tuổi.

1. Các dấu hiệu bệnh lậu ở nam giới

Các dấu hiệu, triệu chứng, tiến triển và biến chứng của bệnh lậu ở nam và nữ rất khác nhau. Thông thường, bệnh lậu ở nam có triệu chứng rõ ràng hơn; ở nữ có triệu chứng nhưng không rõ hoặc không có triệu chứng. Biểu hiện bệnh bao gồm cả không triệu chứng, triệu chứng tại chỗ, các biến chứng tại chỗ và nhiễm trùng toàn thân.

Triệu chứng mắc bệnh lậu ở nam giới là niệu đạo tiết mủ màu vàng hoặc vàng xanh kèm tiểu buốt, tiểu rắt. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến các biến chứng thường gặp như viêm mào tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, có thể dẫn tới tình trạng vô sinh.

Bệnh lậu là một bệnh lây truyền qua đường tình dục gặp ở cả nam và nữ.

Các triệu chứng bệnh lậu thường xuất hiện trong vòng hai tuần sau khi tiếp xúc nhưng cũng có thể phát triển muộn hơn. Một số nam giới có thể mang bệnh mà không có triệu chứng đáng chú ý, điều này làm tăng nguy cơ vô tình lây lan cho người khác. Khi các triệu chứng xuất hiện, chúng thường bao gồm:

- Cảm giác nóng rát khi đi tiểu;

- Dịch tiết đặc, màu vàng hoặc xanh lục từ dương vật;

- Đau hoặc sưng ở một hoặc cả hai tinh hoàn;

- Cảm giác khó chịu hoặc đau rát ở cổ họng (nếu bị nhiễm qua quan hệ tình dục bằng miệng);

- Ngứa hoặc khó chịu ở trực tràng, đôi khi kèm theo tiết dịch hoặc chảy máu (nếu bị nhiễm trùng qua đường hậu môn).

Nếu không được điều trị, bệnh lậu có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm viêm mào tinh hoàn, một tình trạng đau ảnh hưởng đến tinh hoàn, có nguy cơ dẫn đến vô sinh. Nhiễm trùng cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, bao gồm cả HIV.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Nếu không được điều trị, bệnh lậu có thể dẫn đến vô sinh, gây các biến chứng về sức khỏe sinh sản và tình dục khác.

2. Bệnh lậu được chẩn đoán như thế nào?

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, BV Đại học Y Hà Nội, hiện nay, có một thực tế đáng báo động là tình trạng gia tăng bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục do lối sống, quan hệ tình dục thiếu an toàn. Trong đó, chỉ tính riêng bệnh lậu, mỗi năm thế giới ghi nhận trên 80 triệu ca mắc mới, trong đó tỷ lệ mắc là 0,7% ở nam giới và 0,9% ở nữ giới...

Vì các triệu chứng có thể không phải lúc nào cũng rõ ràng, nên việc xét nghiệm là rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người hoạt động tình dục với bạn tình mới hoặc nhiều bạn tình. Bác sĩ chuyên khoa thường sẽ chỉ định một số xét nghiệm tùy từng trường hợp cụ thể:

- Xét nghiệm nước tiểu: Đây là một trong những phương pháp phổ biến và không xâm lấn nhất để phát hiện bệnh lậu ở nam giới.

- Xét nghiệm tăm bông: Lấy mẫu từ niệu đạo, trực tràng hoặc cổ họng, tùy thuộc vào vị trí nghi ngờ nhiễm trùng.

- NAAT (xét nghiệm khuếch đại acid nucleic): Một phương pháp chẩn đoán có độ chính xác cao giúp phát hiện vật liệu di truyền của Neisseria gonorrhoeae.

Xét nghiệm nhanh chóng và đơn giản, kết quả thường có trong vòng vài ngày. Những người đàn ông nghi ngờ mình đã tiếp xúc với bệnh nên đến khám chuyên khoa để được đánh giá y tế kịp thời để ngăn ngừa lây truyền và biến chứng thêm.

3. Các lựa chọn điều trị bệnh lậu hiện có

Bệnh lậu là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn có thể được điều trị hiệu quả bằng thuốc kháng sinh. Phương pháp điều trị tiêu chuẩn bao gồm:

- Một liều duy nhất ceftriaxone tiêm bắp.

- Azithromycin hoặc doxycycline uống, tùy thuộc vào khuyến cáo của bác sĩ.

Do sự gia tăng của các chủng kháng thuốc kháng sinh, điều cần thiết là phải tuân thủ chặt chẽ lời khuyên y tế và hoàn thành liệu trình điều trị theo đơn. Tự dùng thuốc hoặc ngừng thuốc kháng sinh sớm có thể dẫn đến việc tiêu diệt không hoàn toàn vi khuẩn và tăng khả năng kháng thuốc.

Bệnh lậu cần điều trị sớm, ngay từ khi bắt đầu thấy có triệu chứng.

4. Phòng ngừa tái nhiễm và bảo vệ sức khỏe tình dục

Sau khi điều trị, bệnh nhân nên kiêng quan hệ tình dục ít nhất 7 ngày để ngăn ngừa tái nhiễm. Cũng nên thông báo cho bạn tình gần đây để họ có thể đi xét nghiệm và điều trị nếu cần. Các bước bổ sung để giảm nguy cơ mắc bệnh lậu bao gồm:

- Sử dụng bao cao su thường xuyên khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn và miệng.

- Thường xuyên kiểm tra STI, đặc biệt nếu có hành vi tình dục có nguy cơ cao.

- Duy trì giao tiếp cởi mở với các đối tác về sức khỏe tình dục và xét nghiệm.

Bệnh lậu là một tình trạng có thể phòng ngừa và điều trị được nhưng phát hiện sớm là chìa khóa. Nam giới gặp bất kỳ triệu chứng nào hoặc đã quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình mới nên đi khám ngay. Cần thăm khám ngay khi có triệu chứng bất thường như tiểu buốt, chảy dịch, nổi mụn sùi ở vùng kín. Không tự ý dùng thuốc vì điều trị các bệnh lây qua đường tình dục cần có phác đồ chuyên khoa, tránh tình trạng kháng thuốc hoặc biến chứng nặng hơn.