5 dấu hiệu vào ban đêm chứng tỏ thận yếu

Thận là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc lọc máu, bài tiết độc tố và điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, nhiều người không nhận ra những dấu hiệu sớm cảnh báo thận yếu, đặc biệt là các biểu hiện vào ban đêm. Dưới đây là 5 dấu hiệu phổ biến cho thấy thận có thể đang gặp vấn đề.

Tiểu đêm nhiều lần

Nếu bạn thấy mình thức dậy nhiều lần để đi tiểu, đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề tiềm ẩn về thận.

Đi tiểu nhiều hơn hai lần mỗi đêm trong khi lượng nước uống buổi tối không tăng là một trong những dấu hiệu đầu tiên của thận yếu. Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Urology, tiểu đêm nhiều lần có thể liên quan đến sự suy giảm khả năng cô đặc nước tiểu của thận. Khi chức năng suy yếu, thận không còn kiểm soát được lượng nước bài tiết, dẫn đến hiện tượng đi tiểu thường xuyên vào ban đêm. Nếu hiện tượng này kéo dài, người bệnh nên đi khám để làm xét nghiệm creatinine và chỉ số lọc cầu thận (GFR).

Phù chân hoặc sưng mắt cá vào buổi tối

Mắt cá chân, bàn chân hoặc tay có dấu hiệu sưng nhẹ về đêm hoặc khi vừa nằm xuống. Thận yếu làm suy giảm khả năng đào thải natri và nước, dẫn đến tích tụ dịch trong cơ thể. Nghiên cứu trên American Journal of Kidney Diseases chỉ ra rằng phù ngoại vi là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân suy thận mạn tính.

Mất ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ

Tổn thương thận cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Mất ngủ do thận yếu là dạng mất ngủ thứ phát. Người bệnh thường thức dậy nhiều lần, đặc biệt kèm theo tiểu đêm hoặc cảm giác bồn chồn chân tay. Theo kết quả nghiên cứu được đăng trên Clinical Journal of the American Society of Nephrology, rối loạn chức năng thận có thể ảnh hưởng đến cân bằng hormone và làm tăng độc tố trong máu, gây ra hiện tượng khó ngủ. Ngoài ra, bệnh thận còn liên quan đến hội chứng chân không yên, khiến bệnh nhân trằn trọc và khó ngủ.

Chuột rút hoặc đau cơ vào ban đêm

Tình trạng co rút cơ, chuột rút không do vận động nhiều, thường xuất hiện về đêm nhiều người vẫn nghĩ là do thiếu canxi đơn thuần. Nếu xảy ra liên tục về đêm, cần đi kiểm tra máu và xét nghiệm chức năng thận. Suy thận có thể làm rối loạn điện giải, đặc biệt là mất cân bằng canxi, natri, kali - những yếu tố cần thiết cho hoạt động cơ. Chuột rút về đêm là dấu hiệu thường thấy ở giai đoạn sớm của bệnh thận.

Hơi thở có mùi hôi hoặc vị kim loại trong miệng khi ngủ dậy

Vị kim loại trong miệng không chỉ do vấn đề tiêu hóa. Nếu kết hợp với các triệu chứng khác như mệt mỏi, ăn không ngon, cần sớm kiểm tra chức năng thận.

Miệng có vị kim loại, hôi miệng vào buổi sáng dù đã vệ sinh sạch sẽ không chỉ do vấn đề tiêu hóa. Nếu kết hợp với các triệu chứng khác như mệt mỏi, ăn không ngon, cần nghĩ đến việc kiểm tra chức năng thận. Khi thận yếu, khả năng loại bỏ độc tố urê trong máu giảm. Ure tích tụ và bị phân hủy thành amoniac trong nước bọt, gây mùi hôi và vị kim loại. Tạp chí Nephrology Dialysis Transplantation ghi nhận rằng hơi thở có mùi urê (uremic fetor) là dấu hiệu điển hình của bệnh suy thận mạn.

Thận yếu là một bệnh lý thầm lặng nhưng nếu để ý các biểu hiện về đêm như tiểu đêm, phù chân, mất ngủ, chuột rút hay hơi thở có mùi, bạn có thể phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Việc kiểm tra định kỳ chức năng thận, duy trì chế độ ăn uống hợp lý và giữ huyết áp ổn định là những cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe thận.