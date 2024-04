Cô gái nhịn đói để giảm cân, sau 1 năm phát hiện ung thư dạ dày

Giảm cân là vấn đề muôn thuở với nhiều cô gái. Có nhiều cách giảm cân khác nhau nhưng một cô gái sống ở Đài Loan (Trung Quốc) lại chọn cách tiêu cực nhất, đó là nhịn ăn. Điều này đã khiến cô phải trả giá đắt.

Giả Uý - bác sĩ khoa cấp cứu tại Đài Loan cảnh báo trên chương trình “Doctor Is So Hot” rằng, không nên ép bản thân nhịn ăn giảm cân vì rất dễ bỏ qua những cảnh báo của cơ thể.

Ảnh minh hoạ.

Bác sĩ Giả chia sẻ rằng, mình từng điều trị cho một cô gái 28 tuổi có thân hình mũm mĩm, để trở nên gầy hơn, xinh đẹp hơn, cô bắt đầu áp dụng phương pháp giảm cân là “nhịn đói tới khi không chịu nổi”. Cô sẽ ngừng ăn khi thấy không còn đói và không ăn cho tới khi đói. Lúc đầu cân nặng giảm đáng kể nhưng cô cũng bắt đầu cảm thấy đau và khó chịu ở vùng bụng trên.

3 tháng sau, vóc dáng của cô nhỏ đi 1 size, 6 tháng sau gầy đi đáng kể. Mẹ cô cũng bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn ở con gái mình.

Bác sĩ Giả cho biết, người mẹ lo lắng nên đã thuyết phục con gái đừng ăn kiêng khắc nghiệt nhưng cô phớt lờ vì muốn trở nên xinh đẹp hơn. Sau 1 năm, người mẹ ép con gái phải tới bệnh viện cấp cứu “vì con không những gầy mà còn rất ốm yếu”.

Ngay khi người mẹ tới phòng khám, bà lập tức nói “con gái tôi bị bệnh”. Qua kiểm tra, bác sĩ biết được cô gái đã giảm 15% cân nặng, kèm theo đó là cơn đau ở vùng bụng trên kéo dài suốt nửa năm. Sau khi nội soi, bác sĩ chẩn đoán cô mắc ung thư dạ dày.

Bác sĩ giải thích rằng, nếu một người bị đau bụng, khó chịu sau khi ăn, họ thường cảnh giác cao hơn sau thời gian dài không thoải mái. Họ có thể tới bệnh viện kiểm tra để phát hiện bệnh sớm.

Tuy nhiên, trong trường hợp của cô gái này, thời điểm đau bụng xảy ra đúng lúc cô bắt đầu ăn kiêng khắc nghiệt. Do đó, cô nghĩ rằng các triệu chứng đau bụng là do chế độ ăn kiêng gây ra. Trên thực tế, cô giảm cân có thể một phần do ăn kiêng nhưng cũng có thể do bệnh ung thư dạ dày gây ra.

Bác sĩ Giả gợi ý rằng, nếu bạn có kế hoạch giảm cân, tốt nhất nên tìm kiếm sự hỗ trợ và tư vấn từ chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ. Cảm giác khó chịu khi nhịn ăn và triệu chứng của bệnh tật rất khó phân biệt.

Bác sĩ Tô Minh Nghiêu tại Khoa Tiêu hóa và Gan mật của Bệnh viện Thành Đô, Đài Bắc chỉ ra rằng, rất khó phân biệt giữa ung thư dạ dày giai đoạn đầu và loét dạ dày. Các triệu chứng thường gặp bao gồm đau dạ dày, đầy hơi. Hầu hết người bệnh sẽ bị đau bụng khi nhịn ăn hoặc đói. Đồng thời, các vết loét và khối u khiến quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng, dẫn đến cảm giác chướng bụng.

Bác sĩ Tô cho biết, do tế bào ung thư phát triển nhanh, niêm mạc dễ bị tổn thương nên ung thư dạ dày thường đi kèm với xuất huyết đường tiêu hóa trên, bao gồm phân đen, nôn ra máu, thiếu máu không rõ nguyên nhân…

Nếu có các triệu chứng liên quan, bạn phải tìm cách điều trị. Tuy nhiên, một số vết loét dạ dày cũng có thể gây chảy máu nếu tổn thương nặng hơn. Ngoài dấu hiệu cảnh báo liên quan tới đại tiện phân đen, hầu hết bệnh nhân ung thư dạ dày còn có tình trạng hấp thu chất dinh dưỡng kém và sụt cân.

Nguồn: [Link nguồn]