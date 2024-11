Chuyện gì xảy ra với cơ thể khi ăn chuối với sữa?

Xem xét giá trị dinh dưỡng ấn tượng của chúng, bạn có thể nghĩ rằng chúng tốt cho sức khỏe của bạn khi ăn cùng nhau. Bởi nó có những lợi ích cho sức khỏe, nhưng cũng có những tác dụng phụ khi kết hợp loại trái cây này với sữa.

Chuối với sữa đều là siêu thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin D, canxi và protein. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Ăn chuối với sữa có lợi ích gì?

Giàu chất dinh dưỡng: Chuối chứa nhiều kali, chất xơ và các loại vitamin như C và B6. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một trăm gram chuối chín có khoảng 12,3 mg vitamin C, 0,2 mg vitamin B-6, 1,7 gam chất xơ và 326 mg kali. Do đó, kết hợp chuối với sữa, chứa nhiều protein, canxi và vitamin D, bạn sẽ có được bữa ăn lành mạnh và bổ dưỡng nhất, đầy đủ chất dinh dưỡng.

Thúc đẩy tiêu hóa: Chuối có hàm lượng chất xơ cao, dễ tiêu hóa và thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh. Sữa được biết đến là có nhiều lợi khuẩn giúp hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Ngoài ra, các enzyme tự nhiên trong chuối như amylase giúp xử lý thức ăn trong cơ thể.

Do đó, sự kết hợp giữa chuối và sữa này có thể làm giảm đầy hơi và giúp cải thiện các vấn đề liên quan đến táo bón.

Tăng cường năng lượng: Chuối có đường tự nhiên như glucose, fructose và có thể giúp bạn tăng cường năng lượng nhanh chóng. Sự gia tăng năng lượng này có thể được duy trì bằng sữa do hàm lượng protein trong đó. Vì vậy, chuối với sữa có thể là lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng hoặc trước khi tập luyện, giúp bạn tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả cả ngày.

Hỗ trợ sức khỏe cơ bắp: Carbohydrate tự nhiên trong chuối và protein trong sữa có thể hữu ích trong việc phát triển và phục hồi cơ khi kết hợp với nhau.

Chuối có thể giúp cung cấp carbohydrate để thay thế các kho dự trữ glycogen (glucose mà cơ thể sử dụng để tạo năng lượng) trong cơ bắp của bạn, theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế năm 2017.

Giữ cho bạn hài lòng: Hàm lượng chất xơ cao trong chuối sẽ giúp bạn no lâu hơn. Khi kết hợp chuối với sữa, nó sẽ tạo nên một bữa ăn no hơn nói chung.

Ăn chuối với sữa có tác dụng phụ gì?

Có thể gây hại cho tim và gan: Chuối với sữa bò được coi là sự kết hợp không tương thích trong y học cổ truyền Ấn Độ, vì nó có thể gây hại cho cơ thể, đặc biệt là tim và gan, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Ayurveda và Y học Tích hợp năm 2021.

Có thể dẫn đến tăng cân: Sự kết hợp giữa chuối với sữa chứa nhiều calo. Theo USDA 100 gram chuối chín có khoảng 85 calo, 100 gram sữa nguyên chất có 61 calo. Do đó, chúng có thể gây tăng cân nếu không kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và luyện tập thể dục đều đặn.

Các vấn đề về dạ dày: Sữa bò có lactose, một loại đường tự nhiên, có thể dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau như tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng và buồn nôn ở những người không dung nạp lactose.

Mẹo chế biến chuối với sữa tốt cho sức khỏe

Chọn đúng loại sữa: Ngoài sữa đậu nành, hạnh nhân hoặc yến mạch, bạn cũng có thể chọn sữa không đường hoặc sữa ít béo. Để tăng thêm hương vị và dinh dưỡng, bạn có thể kết hợp chuối với các loại hạt, ngũ cốc hoặc trái cây khác.

Giới hạn khẩu phần ăn: Một khẩu phần ăn cân bằng bao gồm một cốc sữa và một quả chuối cỡ vừa. Sự kết hợp chuối với sữa đơn giản này sẽ cung cấp đủ lượng protein, chất béo lành mạnh và carbohydrate.

Cắt giảm lượng đường bổ sung: không thêm đường hoặc các chất tạo ngọt khác vì chuối tự nhiên mang lại hương vị. Lượng calo sẽ tăng lên khi thêm các chất tạo ngọt khác.

