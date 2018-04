Chứng bệnh mang tên “nỗi buồn quý ông”

Thứ Hai, ngày 23/04/2018 12:00 PM (GMT+7)

Liệt dương là một chứng bệnh liên quan đến yếu sinh lý, rối loạn cương dương, rối loạn tình dục mà nam giới thường hay gặp phải. Đây là bệnh mà bất kỳ đấng mày râu nào cũng e ngại vì nó ảnh hưởng đến sinh sản và khả năng sinh lý.

Liệt dương là gì?

Liệt dương là tình trạng dương vật không thể cương cứng hoặc có cương nhưng không đủ độ cứng để tiến hành giao hợp. Liệt dương là chứng bệnh mang tính xã hội. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới những bi kịch gia đình. Tuy nhiên, người mắc bệnh liệt dương thường mặc cảm và e ngại nên không đến khám chữa tại cơ sở y tế, vì thế không thể khắc phục được chứng bệnh này và những hệ quả mà nó đem lại.

Liệt dương còn có thể thấy qua biểu hiện dương vật bị mềm sớm, trước khi xuất tinh, thiếu cảm hứng, không xuất tinh, xuất tinh sớm, thiếu hay mất cực khoái. Tình trạng này ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống. Rối loạn cương dương dẫn đến liệt dương là một hội chứng rất phổ biến, nhưng vì là vấn đề nhạy cảm ở nam giới nên ít được thảo luận rộng rãi. Khoảng 5% nam giới trên 40 và 15-25% trên 65 có triệu chứng rối loạn cương dương.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng liệt dương ở nam giới

“Thủ phạm” gây liệt dương ở nam giới

Những năm về trước, theo nghiên cứu từ bác sĩ tâm thần, nguyên nhân gây ra liệt dương 90% là do tâm lý. Nhưng ở thập niên sau, các chuyên khoa thận tiết niệu lại cho rằng liệt dương 90% là do bệnh tật cơ thể. Về mặt y học, phải chia liệt dương theo loại yếu tố nguyên nhân: do tâm thần và do cơ thể. Nó có thể bị ảnh hưởng riêng biệt, cũng có thể cùng một lúc.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng liệt dương ở nam giới, trong đó có 5 nguyên nhân chính như sau:

Do tuổi tác: Càng lớn tuổi, nam giới càng có nguy cơ mắc rối loạn cương dương và liệt dương cao. Sở dĩ như vậy là do khi tuổi càng lớn thì chức năng của các cơ quan trong cơ thể càng bị suy giảm và chức năng sinh dục cũng không ngoại lệ. Lượng hormon sinh dục nam testosteron suy giảm, cùng với đó là thực trạng sức khỏe đi xuống, không còn sung sức như xưa chính là những lý do tác động trực tiếp dẫn đến yếu sinh lý gây liệt dương.

Do yếu tố tâm lý: Sự bất ổn về tâm lý cũng là một trong những nguyên nhân gây liệt dương ở phái mạnh. Những quý ông thường xuyên chịu nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống, lo nghĩ nhiều, buồn phiền mệt mỏi, mắc chứng trầm cảm, cuộc sống trải qua nhiều biến cố cũng như khó khăn… sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khiến họ bị rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, dễ bị ám ảnh và mặc cảm khiến cho những lần quan hệ sau không được suôn sẻ, lâu ngày dẫn đến tình trạng liệt dương.

Liệt dương do thể chất hoặc bệnh lý: Nam giới có thể chất yếu, thường có khả năng tình dục kém hơn so với những người khỏe mạnh, trong đó có chứng liệt dương. Bên cạnh đó, nếu một số cánh mày râu mắc các bệnh lý mạn tính như bệnh về tiết niệu, tim mạch, đái tháo đường, bệnh tâm thần, tăng huyết áp, bệnh viêm nhiễm sinh dục, chấn thương vùng cột sống… có thể khiến lưu lượng máu đến dương vật không thuận lợi, các dây thần kinh ở dương vật cũng bị tổn thương và dễ dẫn đến chứng bệnh liệt dương hay xuất tinh sớm. Nhìn chung, các bệnh này không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nam giới mà còn tác động khá nghiêm trọng đến khả năng tình dục của nam giới.

Do thói quen sinh hoạt tình dục: Nam giới sinh hoạt tình dục quá độ có thể khiến cơ thể mệt mỏi rã rời, mà theo như Y học cổ truyền cho là thận khí bị tổn hại và chuyển sang tình trạng ức chế tình dục. Ngoài ra, thói quen thủ dâm quá nhiều có thể gây rối loạn chức năng sinh dục và dẫn đến hiện tượng liệt dương ở nhiều nam giới.

Do tác dụng phụ của thuốc hoặc chất kích thích: Khi mắc bệnh thì phải dùng thuốc, thế nhưng một số thuốc chữa bệnh (thuốc chữa bệnh tâm thần, trầm cảm, tim mạch, tăng huyết áp…) lại có tác dụng phụ bất lợi cho tình dục, gây ra các rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, mất ham muốn, liệt dương… Cùng với đó, thói quen nghiện các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá… ở nam giới cũng tạo cơ hội hình thành bệnh liệt dương và làm bệnh trầm trọng hơn.

Lời khuyên của thầy thuốc

Liệt dương không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản và sinh lý ở nam giới, mà nó còn khiến tâm lý của họ bị tác động nặng nề, gây ra những hệ lụy xấu cho cuộc sống gia đình. Vì vậy, khi gặp phải tình trạng này, điều đầu tiên cần tìm hiểu chính là nguyên nhân dẫn đến việc mắc bệnh rối loạn cương dương là gì. Nếu rối loạn cương dương do mắc các bệnh mạn tính thì cần phải được điều trị trước khi tìm cách khắc phục liệt dương. Nếu bị liệt dương do tâm lý thì cần tự điều chỉnh lại. Đồng thời, cần kết hợp với các liệu pháp của bác sĩ để tinh thần thoải mái, vui vẻ, dinh dưỡng đầy đủ, tăng cường thể lực…để cải thiện tình trạng liệt dương.